京東方強化OLED面板生產　力求加入蘋果供應鏈

▲iPhone XS系列手機採用OLED面板。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

外國科技網站《appleinsider》引述韓國先驅報報導稱，中國大陸面板廠京東方正在加強OLED面板的生產，力圖成為蘋果另一個OLED面板的主要供應商。

目前蘋果iPhone所使用的OLED面板主要都來自南韓的三星與LG，其中更是以三星為最大宗。三星長年以來領導著OLED面板市場，且是最先能滿足蘋果對於OLED面板要求的供應商。

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蘋果去年推出的iPhone XS和iPhone XS Max由於價錢過高，又碰上中國大陸經濟成長放緩，連帶影響iPhone XS系列在中國大陸的銷量，iPhone近期在中國大陸最大搜尋引擎「百度」的搜尋量減少逾47％，蘋果不得不祭出降價或舊機換新機優惠來挽救市場。

報導分析指出，iPhone XS系列的售價之所以會這麼高，可能與OLED面板供應商稀少有關。外傳中國大陸的面板廠京東方正在加強其OLED面板的生產，力圖成為蘋果另一個OLED面板的主要供應商。若京東方真能順利加入蘋果的OLED面板供應鏈，將有望降低OLED面板的稀少性和未來iPhone的定價。

韓國先驅報指出，京東方目前已經拿到華為的訂單，預計將能為華為的旗艦手機提供OLED面板。至於蘋果方面，目前並未有更進一步的消息指出京東方已經拿到蘋果的訂單，或是已經發送OLED面板樣品給蘋果公司。