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國際油價大幅上揚免驚　下週汽油小漲0.1到0.2元

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▲國際油價上揚，帶動國內油價也要上漲，不過受限亞臨最低價，推估下週國內油價汽油小漲0.1到0.2元之間，柴油則是0.3元。（圖／記者林敬旻攝）

▲國際油價上揚，帶動國內油價也要上漲，不過受限亞臨最低價，推估下週國內油價汽油小漲0.1到0.2元之間，柴油則是0.3元。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

受到國際油價上揚，帶動下週國內油價，依照油價公式及亞臨最低價規則來推算，汽油每公升調漲0.1到0.2元、柴油上漲0.3元，中油92無鉛汽油將漲到每公升26.6元，95無鉛汽油28.1元，98無鉛汽油30.1元，超級柴油25.8元。

據了解，沙烏地阿拉伯持續限縮原油產量、委內瑞拉原油出口應電力中斷受阻，迫使國際油價持續上揚，截至週四與油價相關的指標原油價格，來到每桶66.62美元，比上週的62.19美元上漲1.26美元，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.908兌一美元，比上週的30.860兌一美元，台幣略微貶值0.048元。

請繼續往下閱讀...

依照油價公式推估，預估下週汽油零售價格每公升約調漲1.4元、柴油價格每公升約調漲0.3元，不過受限「亞洲鄰國最低價」限制，推估下週汽油每公升調漲0.1元、柴油每公升調漲0.3元，中油92無鉛汽油將漲到每公升26.6元，95無鉛汽油28.1元，98無鉛汽油30.1元，超級柴油25.8元。詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。

▼國際油價上揚，帶動國內油價也要上漲，不過受限亞臨最低價，推估下週國內油價汽油小漲0.1到0.2元之間，柴油則是0.3元。（圖／取自中油網站）

▲國際油價上揚，帶動國內油價也要上漲，不過受限亞臨最低價，推估下週國內油價汽油小漲0.1到0.2元之間，柴油則是0.3元。（圖／取自中油網站）
 

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關鍵字：油價,中油,汽油,汽車,機車,92無鉛,95

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