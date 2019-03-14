三大風險美股震盪機率高　國泰證：轉入公用、消費類股避風頭



▲美股近日受到消息面開始震盪。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

根據券商公會最新統計，券商受託外國有價證券交易金額，2019年元月達2,051億元，為去年2月以來單月新高表現；而今年元月國人透過券商複委託交易美國市場金額1,470億元，占整體複委託交易金額達72%。國泰證觀察表示，美股道瓊工業指數今年以來累計漲幅已逾10%，指數位置已回到去年11月的相對高點，未來能否回到10月新高位置，需觀察三大重點。

國際局勢演變左右著市場投資氣氛，國泰證表示，接下來必須觀察美中貿易談判結果、華為案發展與川普宣布緊急狀態事件引發的聯合訴訟案判決三大重點。

國泰證券針對全球各主要市場及商品發表3月投資氣象圖，正向看法主要為中國大陸及新興亞洲，而對成熟市場多持「中立」看法。展望美股後市，國泰證認為，美中貿易戰遲遲未決，雙方在重啟會談後，也給投資人想像的空間，加上美國企業財報大致符合預期，進而帶動美股低點反彈。

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▲必需性消費類股成為股市震盪之際，安全的標的。（圖／達志影像／美聯社）

綜觀各類股，先前支撐美股抗跌的公用事業、消費股在此波股市回升期漲幅相對落後，資金轉回先前受到貿易戰影響而走跌的工業及科技股。

另外，能源股受到OPEC今年年初正式啟動的新減產動作所激勵，走勢也相對強勁，紐約近月原油報價今年累計漲幅達26%，截至2月21日每桶報價56.96美元，創2018年11月中以來新高，成為帶動能源股價揚的主因。惟需留意的是，美國能源部公布國內原油產量增加，原油庫存已連5週升高，未來油價恐受影響。

國泰證券表示，隨著美股漲幅已大，道瓊工業指數位置面臨去年11月的高檔壓力，近期以平盤附近震盪整理為主，觀察市場資金逐漸有回流具防禦性的公用事業類股的跡象，研判主要還是受到政策面不確定因素所影響。

再者，觀察美中貿易戰已持續近一年的時間，目前雙方談判仍在進行中，政策面不確定風險高，投資人宜謹慎操作，適度調節漲多類股，如科技、工業及能源股等，建議轉入具防禦性的公用事業及必需性消費類股。