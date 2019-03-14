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台版餘額寶成型　元大投信推多項專利促產業升級　

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲貨幣市場型基金買賣可透過電子支付帳戶做為支付工具，成為台版餘額寶。（圖／記者張一中攝）

記者周康玉／台北報導

隨著主管機關開放「台版餘額寶」，對此，元大投信表示，公司透過相關技術提供及專利權利，讓投資人可多一個新理財管道，促進支付業者與金融業者發展升級。

然而，雖然金管會近期同意，貨幣市場型基金買賣可透過電子支付帳戶做為支付工具，台版餘額寶成型，但是台灣的法令架構及產業生態與大陸有很大的差距。

請繼續往下閱讀...

元大投信在2016年便積極投入金融與智能科技系統研發，並申請專利，於2017年取得「貨幣基金交易系統」新型專利(M547714)、「基金消費系統」新型專利(M549397)，2018年更取得「基金消費方法與系統」之「發明專利」(I615790)，至今仍為市場唯一取得「發明」專利的投信業者。

元大投信董事長劉宗聖指出，該專利就是針對貨幣市場型基金與電子支付業者的應用而開發，歡迎電子支付業者共同討論開發適用台灣市場的應用機制。

劉宗聖表示，公司也將提供相關技術及專利權利，預期在該新型態商業模式下，不僅投資人可多一個新理財管道，也有助支付業者、銀行、投信業務發展，有助整體金融產業發展。

據投信投顧公會統計，截至今年1月底止，國內貨幣市場型基金共42檔，基金規模達7,017億元。元大投信指出，「台版餘額寶」成型後，有助市場資金流入貨幣市場型基金。

元大投信持續推動「基金現金化、現金基金化」，目前有旗下三檔國內貨幣市場型基金規模超過百億，同時，推動｢薪資理財｣服務及與華南銀行合作的｢優利通｣金融帳戶，讓民眾透過與FinTech、電商、行動網路的整合，靈活運用資產。

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關鍵字：元大投信,理財,投資,支付,餘額寶

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