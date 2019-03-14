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累到發抖也不敢躺下睡！白色貴賓狗詭異站床邊　真相讓主人淚崩

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國際中心／綜合報導 

美國喬治亞州（Georgia）有一隻白色貴賓狗，每晚睡覺時都以站姿站著睡，儘管腳已經站到發抖仍不敢躺下來，讓主人非常不解。直到女主人了解牠之前的經歷後，忍不住落淚表示，「我現在才明白，原來牠以前就是那樣睡覺的，讓我好心痛」。

據《每日郵報》報導，來自羅斯威爾（Roswell）的倫茲（Melissa Lentz），最近收養了一隻2歲的白色貴賓狗「喬登」（Jordan）。上週她拍到喬登晚上睡覺時，竟詭異的站在床邊，即使很累很想睡了，還是不敢躺下來休息。從影片中可見，瘦弱的佐敦垂著頭站在床邊，即使有濃濃的睡意、且四肢不停地發抖著，仍一直站著，一副搖搖欲墜的模樣。

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▲喬登累到左搖右晃。（圖／翻攝自youtube／Little Star TV）

倫茨說，「我一開始不知道牠在做什麼，只見牠低著頭、一直搖擺的姿勢讓我覺得很奇怪，過了一會我才明白，我的天啊！原來牠是用這樣子在睡覺的，看得我好心痛。」

後來倫茲才了解原因，原來喬登被動物義工發現時，是被關在一個猶如地獄的窄小籠中，不但滿地都是糞便與小便，佐敦甚至無法轉身，也無法躺下來睡覺。倫茲表示，「因為牠曾住過那麼骯髒的地方，使得牠不會、也不知道如何躺下。」

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▲心靈受創的喬登累到低著頭站在床邊不敢躺下。（圖／翻攝自youtube／Little Star TV)

倫茲提到，剛收養佐敦時，喬登不僅不敢躺下來睡，甚至看到草地也會害怕。為了讓喬登安心，倫茲幫牠買了新床，並試著教佐敦如何躺下，但那一晚佐敦實在太害怕了，一直避開她。倫茨不想讓佐敦過度受到驚嚇，最後並沒有強迫牠躺下睡。

現在佐敦的情況已漸見改善，開始習慣與人互動。倫茨說，「自從獲救後，佐敦的尾巴搖得更多了，也喜歡跟其他狗狗玩，也在學習如何躺下。牠正在慢慢進步，實在令人感到鼓舞！」

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▲如今佐敦的情況已漸見改善，且開始習慣與人互動。（圖／翻攝自Melissa Lentz臉書）

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 ▲現在也很喜歡跟其他狗狗玩，並學牠們躺下。（圖／翻攝自Melissa Lentz臉書）

倫茨自2011年起就在動物保護機構Releash Atlanta做義工，8年來照顧過500隻多狗，而牠們都是受虐或生病的狗。她認為，照顧狗狗很有意義，「我第一次養的狗是一隻5歲的查理斯王騎士犬（Cavalier King Charles Spaniel），那時牠一直害怕走出籠子，後來終於肯出來，這讓我感到很驚喜。我們照顧的都是一些生病或是受驚的狗狗，能看着牠們從奄奄一息變成家中的開心果，可謂暖在心頭。」

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▲佐敦終於敢躺下休息了。（圖／翻攝自Melissa Lentz臉書）

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關鍵字：美國,倫茲,Melissa Lentz,佐敦,Jordan,北美要聞

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