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被「台灣先生」谷月涵看好點名　今早盤紡織、生技表現強強滾

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▲▼台灣先生谷月涵加盟寬量國際記者。（圖／記者張一中攝）
▲「台灣先生」谷月涵昨日點名的族群，今日早盤聞聲大漲。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

昨日宣布加盟寬量國際（QIC）擔任策略長的「台灣先生」谷月涵除了發表他對台股看法外，也提出投資建議。谷月涵認為，台股投資不是只有賺價差，長期投資也可以領到豐富的股息，而他接下來最看好的產業是電動車、生醫，以及運動相關族群類股；而今（14）日早盤紡織、生技等族群更是聞聲大漲。

谷月涵這次回鍋，根據他在外資圈30幾年的經驗，他認為外資最喜歡台灣的中小企業，而且這二年台灣的外資賣出，資金跑到美國等市場，他認為，將來這趨勢有機會反轉回來，也提到手機產業面臨大挑戰，沒有爆發性的大成長。

而至於谷月涵最看好的產業有哪些？他表示，最看好電動車、生技醫療產業的發展。谷月涵說，生技醫療和電子產業不同，電子業要有產業鏈配合，但生技每家公司產品不同，很難起來達到規模，生技產業通常要花十幾年才能上市，跟電子業差別很大。另外，他認為運動周邊相關的產業，他點名紡織機能衣，像是大家較知道的儒鴻（1476），也慢慢看到其他公司，像是南寶（4766），這些都是很多公司沒被發現的。

請繼續往下閱讀...

今日早盤紡織類股走勢最強，強漲1.7%，被點名的儒鴻也應聲上漲逾5.5%，創下波段新高、最強勢的為大東（1441）狂飆8%、其他像是聚陽（1477）、光隆（8916）皆都上漲逾2%，南寶小漲0.79%。

被谷月涵看好的生技股今日也是大幅走揚，包括像是康呈（6236）、亞獅康-KY（6497）強漲逾8%，天良（4127）、和康生（1783）、訊映（4155）及環瑞醫（4198）也都有超過4%漲幅。

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關鍵字：紡織股,運動機能,生技股,投資建議,谷月涵

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