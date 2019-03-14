貿易戰的額外衝擊　進入美國的仿冒品愈來愈猖狂

▲美國紐約甘迺迪國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）警告，隨著美中貿易戰持續升溫，在高關稅的影響和發展日漸蓬勃的電子商務，可能會進一步造成大量的仿冒品進入美國。

據CNBC報導，已經有一些貿易團體向美國國會提出警告，這類關稅除了可能會增加企業成本外，也可能會耗盡用來打擊非法盜版的資源。他們也提到，由於關稅造成合法商品變得更昂貴，消費者很可能在有意無意的狀況下選擇了仿冒品。世界商標評論會（World Trademark Review）指出，光是去年6月，就已經有6個貿易團體向美國眾議院籌款委員會發布警告信。

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據FBI智慧產權部門負責人Steve Shapiro的說法，仿冒品已經嚴重衝擊美國經濟，每年仿冒品對美國經濟的損害約為6000億美元，約佔該國國內生產總值的3％。雖然美國有努力要打擊這類猖狂的仿冒品，但隨著電子商務持續蓬勃發展，需要監管的商品也愈來愈多，仿冒業者的仿冒技術也愈來愈精進，增加了圍堵仿冒品的難度。

紐約甘迺迪國際機場海關與邊境保護局（CBP）局長Frank Russo指出，隨著電子商務持續發展，甘迺迪機場每天收到大約120,000個包裹，這不只對CBP造成負擔，其中來自中國大陸的仿冒品也愈來與多，例如假的槍枝、假珠寶、假的名牌包等等，甚至還有假的藥物、毒品。

Frank Russo提醒，想要圍堵如此倉狂的仿冒品，消費者在購買前應檢查零售商是否為授權經銷商，通常品牌都會列出其授權經銷商，此外，若是價格與其他銷售商差太多，是仿冒品的機會也相當高。