國泰航空去年淨利23.5億港元　3年來首度獲利

▲香港國泰航空（Cathay Pacific）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

香港國泰航空（Cathay Pacific）13日宣布該公司去年的淨利為23.5億港元，是該公司3年來首度獲利，該公司也對今年的客運和貨運市場感到樂觀。

據《路透》報導，國泰航空近3年來面臨經營上的困難，最終不得不透過提高機票價格和減少成本來維持營運，好消息是，該公司13日宣布截至2018年12月底，公司營收為1110億港元，同比增長14.2％，淨利達到23.5億港元，更是該公司3年來首度獲利。

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由於前幾年虧損過於嚴重，國泰航空在2017年啟動改造計畫，包括總部及海外裁員、為波音777噴氣客機增加經濟艙座位及縮短燃油避險期間。國泰航空財務長Martin Murray表示，該公司在2019年仍避險了大約30％的燃油，每桶約65美元，目前全球原油價格約67美元。

國泰航空主席史樂山（John Slosar）在一份聲明中指出，縱使要面對地緣政治不合、全球貿易緊張以及可能抑制貨運需求以及乘客需求的激烈競爭等挑戰，但該公司對於2019年的客運和貨運市場仍抱持樂觀態度。

但報導指出，國泰航空作為全球最大的貨運航空公司之一，今年1月該公司的貨運量卻下降了5.2％，原因是中國新年的消費並沒有去年那麼強勁。而數據公司Refinitiv調查16位分析師的預測，預估國泰航空今年業績可望獲得進一步改善，獲利可望達到45億港元。