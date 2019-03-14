蘋概三雄領電子股走揚　台股開盤站上10,400大關



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股走揚，激勵今（14）日蘋概三雄早盤續攻，台股集中市場加權指數開盤小漲17.98點，以10,391.30點開出，八大類股漲多跌少，在台積電、大立光、鴻海等權值股走揚帶動下，指數一度攻高突破10,400點大關。

電容元件廠商智寶（2375）和凱美（5317）昨日宣布股權轉換，由智寶1.165股換凱美1股，凱美將消滅下櫃，預計合併基準日暫訂9月30日，未來以「關鍵零組件供應商」為目標，不侷限於被動元件產業。今日兩家皆重新恢復交易，早盤股價漲1.5%、0.6%，法人推估新公司將深耕5G、車載和物聯網應用三大商機。

英國國會周三投票否決無協議脫歐的可能性，以及美國最新公布的經濟數據為聯準會未來升息將保持耐心的政策立場提供更多依據，也為市場帶來提振。道瓊工業指數漲148.23點或0.58%，為25,702.89點。標普500指數漲19.4點或0.69%，為2,810.92點。那斯達克指數漲52.37點或0.69%，為7,643.41點。

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法人指出，台股短線上檔有年線10,456點反壓，不過日KD技術指標交叉向上，月線約10,262點有支撐，昨日在亞股中表現最好已連三紅，獨強於亞股之中，預估短線將偏多整理，後續仍需持續觀察外資及國際匯市動向。