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美中貿易戰有曙光＋外資翻多　台指期開高距離10400點僅差14點

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美股4大指數全面收漲，台指期今天震盪走高，蓄勢挑戰10400點關卡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著美國數據撐腰，加上美中貿易戰可望出現曙光，市場轉趨樂觀，推升美股全面收紅，亞股則漲跌互見，台指期今（14）日小漲開出，電子期指、金融期指連袂走高，指數一早上漲23點，截至8點48分在10386點附近震盪，距離10400點關卡僅差14點。

美國通膨數據溫和，加上停飛波音737 MAX，美股4大指數齊揚，其中道瓊工業平均指數終場勁揚148.23點，漲幅0.58%，收25702.89點；那斯達克指數也漲52.37點，漲幅0.69%，以7643.4點作收；標準普爾500指數微幅收高19.4點，漲幅0.69%，報2810.92點；費城半導體指數尾盤小漲5.64點，漲幅0.42%，收1360.66點。

請繼續往下閱讀...

台股期現貨周三震盪收紅，台股在台積電、大立光等權值股撐盤下，指數表現抗跌，終場上漲29.99點，以10373.32點作收，不過成交量卻萎縮至千億元關卡之下，來到946.24億元，三大法人站在買方，合計買超27.49億元，其中自營商買超2.46億元，投信買超1.45億元，外資及陸資買超23.58億元。

台指期昨天貼近現貨走勢，指數小跌開出後，跌勢逐漸收斂，盤勢順利由黑翻紅，終場上漲17點，收在10365點，與現貨相較，逆價差8.32點，成交量9萬9791口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加29口至2萬4748口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1092口至5萬5108口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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