不滿蘋果涉嫌壟斷　Spotify一狀告上歐盟

▲串流音樂巨擘Spotify。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

蘋果又遇上麻煩了！這次是被串流音樂巨擘Spotify向歐盟提出控訴，Spotify指控蘋果涉嫌以不公平的方式對競爭對手進行限制，而這一切全都是為了壯大自家的Apple Music。

據CNN報導，Spotify指控，若是開發者想使用蘋果的支付系統來完成收費，必須要額外支付30%的稅，蘋果自家的Apple Music確不需要支付這筆費用，導致其他廠商成本因此增加。Spotify創辦人兼執行長Daniel Ek在一份文章中提到，「蘋果公司已經在App Store祭出新的規則，旨在以犧牲用戶體驗為代價來限制選擇並扼殺創新。」

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Spotify表示，當該公司2014年同意支付蘋果30%的稅時，該公司被迫將訂閱方案從原本的9.99歐元提高至12.99歐元，比Apple Music的9.99歐元訂閱費用還要來的高。Spotify因而在2016年選擇不再使用蘋果的支付系統來完成收費，因此蘋果用戶若想變成付費Spotify會員，就必須透過其他裝置，如電腦等來完成付款。

Daniel Ek更指控，像是Uber或Deliveroo卻都不用支付這項費用，「我們都應該遵守同樣公平的規則和限制 ，當然包括Apple Music。」歐盟委員會發言人表示，相關監管機構已經收到Spotify的投訴，現在正在對此控訴進行研究。蘋果方面則未立即回應此事。