愛迪達2018獲利高於預期　未來將在電子商務投入更多心力

▲運動用品大廠愛迪達（adidas）。（圖／達志示意圖）

財經中心／綜合報導

運動用品大廠愛迪達（adidas）2018年淨利達到1.08億歐元，比分析師先前預估的還要好，執行長Kasper Rorsted表示，該公司未來將會努力發展電子商務，因為他認為這是該公司未來重要的生存管道。

據CNBC報導，愛迪達（adidas）2018年淨利達到1.08億歐元，較分析師先前預估的8800萬歐元還要高。但該公司認為，供應鏈問題可能會影響該公司今年上半年在美國地區的業績，執行長Kasper Rorsted提到，「過去3年，我們在美國的業務增長了一倍，但商品供給卻出現困境，這可能會讓我們公司今年上半年的業績減少成長。」該公司正努力以不漲價的方式來滿足市場對該品牌中等價位服飾的強勁需求。

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除了對2019上半年美國市場業績的擔憂外，Kasper Rorsted認為2019年歐洲市場反倒將出現復甦。該公司近年在歐洲市場出現銷售放緩，但2018年有逐步回穩的趨勢，因此該公司估計在2019年將可以恢復歐洲市場的增長。

Kasper Rorsted還表示，他認為電子商務是未來的趨勢，該公司將努力朝這一塊發展。「我們在去年推出了自己的應用程式，目前已經在25個國家或地區上線，並突破700萬次下載。」他認為電子商務目前仍處於早期發展階段，若要大行其道，有個實體的旗艦店面譨讓顧客端詳商品將會更有助力。他也提到，「毫無疑問，透過行動裝置來消費的這種電子商務模式，正是我們公司的未來。」該公司目標要在2020年將線上銷售業績提升至40億歐元。