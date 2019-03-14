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理財周刊／聚焦低基期穩定配息股

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台股大漲千點後，低基期配息穩定的公司，相對具有補漲空間，在景氣前景氣能見度未明朗前，把握個股反彈輪動節奏，才能持盈保泰。

文．馮泉富

近期全球主要股市在中美貿易衝突可望趨緩，及主要央行政策偏向寬鬆的預期下，市場的風險偏好持續升高，資金持續尋求更高報酬的標的，熱度不退。

除非美聯儲更為鴿派 資金行情將面臨挑戰

其中，中國大陸股市屢屢爆出兆元人民幣等級的巨額成交量，成為媒體焦點，短線上雖有過熱嫌疑，但是這般巨大的流動性，十分可能扭轉未來中長期的下行慣性，加上MSCI提高A股權重，過去偏低的估值將逐步向歷史均值修復。

請繼續往下閱讀...

美股方面，道瓊工業指數一度攻抵二六二四一點，距離歷史高點二六九五一點僅剩二．七％一步之遙。不過，我們一再強調，本波行情是屬於與基本面關聯度低的資金行情，主要力量來自於貨幣寬鬆的「預期力量」，歐洲市場尤為明顯。「預期性」的力量止於何時，通常不易評估，與市場情緒也相關。

不論美股、歐股、陸股、日股、台股，若要維繫多方的續航力，只有兩個大概率方向，一是主要央行的任何發言或作法更為鴿派，超乎市場預期；二是資金行情轉由基本面行情接棒續攻。綜觀所有基本面的數據，目前各方變數仍多，期待基本面接棒的行情不容樂觀。

另一方面，貨幣政策能超出市場預期嗎？觀察日前鮑威爾在美國參議院金融委員會就美國貨幣政策和經濟情況作陳述時表示，今年美國經濟增速將低於去年，但整體形勢良好，但是需密切關注海外經濟放緩與貿易等政策，對加息政策保持觀察數據之耐心，同時表示對未來銀行準備金的合理預期是約一兆美元加上一個緩衝，貨幣政策委員會FOMC將評估終結縮表的適當時機和方式。

事實上聽證會表態沒有給市場提供什麼新東西，與今年一月的表述一樣，且「評估」一詞可以理解為縮表的不確定性，也可能比市場預期還久，鮑威爾的發言並沒有比一月更鴿派，目前問題在於全球股市的資金行情已經預支「貨幣寬鬆」的力量一段時間了，央行未來的執行面不能不如預期。因此，反映於債券市場就呈現殖利率走高的現象。

先前我們提醒投資人對於本波資金行情之發展，可以暫時觀察兩個指標，一個是外資買超之常態慣性是否改變？二是德國公債殖利率是否反轉回升？如果兩者同時發生，無基之彈的資金行情可能告一段落，而目前兩者都出現改變的跡象(三月四日外資賣超四．九億，五日賣超七十億)。資金行情告一段落，不代表一定大跌，但陷入整理格局難以避免。

美國經濟數據透露 擴張力道明顯下降

美股自去年耶誕節以來，在貨幣寬鬆的預期力量下，出現大幅度的強勢反彈，道瓊指數日前的反彈高點二六二四一點，距離歷史高點二六九五一點僅二．七％，S&P500指數離歷史高點約四．四％，NASDAQ指數約五．八％，三大指數都回到了高檔關鍵阻力位階附近。

資金行情是否能順利由基本面接棒，端看經濟數據能否跟上，市場樂觀情緒總需要一些基本面的支撐。根據美國供應管理協會(ISM)統計資料顯示，二月ISM製造業採購經理人指數為五四．二，低於市場預期的五五．八，創二○一六年十一月以來新低。其中分項，新訂單指數為五五．五，較前值五八．二明顯滑落。

另一機構Markit公布的美國二月製造業PMI終值為五三．○，也創下二○一七年八月份以來新低，新訂單分項指數則創二○一七年六月份以來新低。支撐經濟的內需消費方面，新公布的美國十二月個人消費支出(PCE)環比下跌０．五％，不如市場預期的下跌○．三％，創二○○九年九月以來最大跌幅。

消費者信心方面，美國二月份密西根大學消費者信心指數終值由九五．五下修至九三．八，為近兩年來低位，不如市場預期的九五．九；反映消費者對自身財務狀況評估的二月消費者現況指數終值下修至一○八．五，創二○一六年十一月來新低；反映消費者對未來一年狀況評估的二月消費者預期指數終值也下修至八四．四 ，不如初值的八六．二。

隨著約一兆五千億美元的減稅計畫和政府增加支出的刺激效應逐漸消退，再加上貿易問題、全球增長放緩的不確定性，使美國經濟增長正在減速當中。

歐元區與日本製造業 PMI皆跌破五十榮枯界線

如前所述，美國基本面數據似乎遭遇瓶頸，那其他地區是否有否極泰來的多頭火種呢？根據日前新公布的歐元區二月製造業PMI終值為四九．三，創下二○一三年六月以來最低。歐洲央行的一月會議紀要顯示，政策制定者們擔心歐元區經濟增速可能會在幾個季度內低於潛在增速。

日本方面，受到工廠海外訂單縮減影響，Markit公布的二月份日本製造業PMI，由一月的五十．三滑落至四八．五，不但連續第二個月出現下滑，也是二○一六年八月以來首次跌破五十榮枯界線。原本日本政府計畫於二○一九年將再次調高消費稅，如果執意加稅，可能使日本經濟陷入衰退的機率大增；延緩加稅則政府赤字加速擴大，這將陷入兩難。

依賴出口的東協國家，也沒有倖免；二月製造業PMI連續第二個月出現惡化，由四九．七降至四九．六，創下二○一七年七月以來最低。再觀察全球經濟的金絲雀韓國，由於中國需求降溫，包括石油化學製品、內存晶元、顯示器與鋼材等主要產品的出口皆全面萎縮，使韓國二月出口較去年同期衰退一一．四％，創二○一六年四月以來最大跌幅。

最後觀察台灣出口依賴度最高的中國大陸，二月份官方製造業PMI為四九．二，不僅創下近三年來低點，亦已連續三個月位在五十的榮枯線以下；新出口訂單指數和進口指數分別為四五．二和四四．八，均持續位於榮枯線以下，顯示持續受貿易保護主義影響，與全球需求降低的拖累。整體而言，全球主要經濟體中還未出現救世主。

基期及股價低且配息穩定 將有本益比的調升空間

既然全球主要經濟體中尚未出現明顯擴張的救世主，而本波資金行情又將股市推至去年高檔壓力區，風險將逐漸加重。選股策略上，基期低、股價低、配息穩定，產業屬性處於穩定增長的個股，將有本益比的調升空間。

例如產品應用在伺服器的建準(2421)有其利基，建準為散熱風扇及馬達的供應商，產品應用在NB、DT、AIO、投影機等風扇及模組占三四％、工業設備(工控/醫療)占一六％、家電占一○％、通訊及伺服器占二三％、車用占四％。主要客戶包含Apple、Dell、HP、Lenovo及ODM廠、Cisco、歐洲車廠等。

由於建準產品結構改善的調整持續進行中，毛利率不佳的低階NB、PC風扇出貨占比下降，積極提高其他利基型產品的佔比，反映在毛利率、營業利益率等獲利能力近年來明顯提升。

二○一九年成長重心在伺服器的散熱應用，新的伺服器平台Purley，平均功耗45~165W較上一代成長，風扇用量至少較上一代增加一顆，預期二○一九年品牌客戶將加速轉換成Purley平台，推升建準伺服器風扇出貨增長。

在運算流量提升、人工智慧及虛擬實境應用仰賴高效能運算(HPC)伺服器的大量運算，而HPC對高風量、低功耗馬達的風扇需求增加，將使建準伺服器風扇可穩定成長。

網通部分預計交換器風扇出貨放大，5G用小基站、基地台的需求也浮現，預期二○一九年建準伺服器及網通風扇營收可望年增一五～二○％。另外，建準在車用風扇市場佈局已久，目前出貨的車用風扇應用在高階車種，如汽車座椅、娛樂系等等。

依客戶訂單規劃，二○一九年除已經出貨既有的產品之外，溫度感測器(Sensor blower)用風扇的拉貨啟動，將推升車用風扇營收年增幅回升至兩成以上。法人預估二○一九年建準毛利率可望回升至二一．七％，稅後淨利約八．二九億元，年增三二％，EPS則預估約三．三元，本益比有調升空間。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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