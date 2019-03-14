財訊／國際大廠跨界開打　5G帶動台廠淘金潮

文／林宏達

有人問我，現在有LINE，有WhatsApp、Instgram，通訊服務到處都是，為什麼你還要做一家5G電信公司？這會花掉你百億元以上的資本！這麼做根本沒道理！」

這是日本樂天創辦人三木谷浩史在今年世界行動通訊大會（MWC）展演講的開場。樂天集團2018年的營業額是1兆1000億日圓，淨利1418億日圓，三木谷浩史從電子商務起家，卻大張旗鼓到西班牙巴塞隆納參加世界通訊大會，因為，他去年申請成立日本第4家行動通訊公司，更特別的是，這家公司是用全新的技術架構打造。

當世人還在討論華為等電信設備公司的威脅時，樂天電信公司的核心網路裡，完全沒有傳統電信公司的設備，這家公司只有一個主要的硬體合作夥伴─廣達旗下的雲達，他們用台灣生產的伺服器，取代傳統電信設備。三木谷浩史更宣布，樂天電信從4G起步，只須軟體升級，東京奧運前就能無縫接軌至5G網路。

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5G：全新的技術架構 樂天以伺服器取代傳統電信設備

如果樂天成功，全世界的電信設備業將為之震動，三木谷浩史究竟在打什麼算盤？

「我們是用全新的方法在設計電信網路。」三木谷浩史說，他做了22年的網路公司，過去都是靠電信公司推送服務，「電信公司對我們來說就像個不透明的黑盒子。」

成本：建置成本只有一半 人力也比傳統電信公司大幅縮減

但5G給了他機會切入電信產業，因為，電信網路在4G時代，已經完成數位化，你傳出去的訊息，都會用網路協定送出去；5G時代，更大的改變是，硬體和軟體可以分離，不用購買傳統電信設備，一樣能提供電信服務，為電信業帶來破壞式創新。

「如果你用建置4G的成本看，我們的建置成本是傳統電信公司的一半。」三木谷浩史說，「如果你把建置5G的成本也加進來，我們的成本比別人少7~8成。」他站在講台上對所有人公開說，這個全新打造的電信網路完全可用軟體控制，因此能高度自動化；樂天員工透露，維護這個電信網路，只要300~400人，在傳統電信公司，需要上萬人才能做同樣的事。

「我們是用建置網路公司22年的經驗和技術，來打造電信網路。」三木谷浩史形容，過去，電信公司要推動一項新服務，「要反覆測試好幾個月，」在新的架構之下，從調整無線電波到新服務上線，「現在只要測試1小時就可以用。」

本刊提問三木谷浩史，這麼厲害的話，那傳統電信業該怎麼應對？只見他嚴肅地說，「成本優勢只是一小部分，現在故事才剛剛開始。」…(本文節自財訊576期，詳全文)

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