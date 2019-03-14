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遠見／金融業向跨領域人才招手　最愛資工、人文數理第二

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文╱沈瑜

數位科技日新月異，未來客戶跟銀行互動最多媒介不一定是分行，可能是網站或手機；金融人才也不再局限於金融專業，將有更多跨領域的人投身 FinTech （金融科技）市場。

為了解台灣跨界人才進入金融業發展現況，《遠見》進行「FinTech人才需求大調查」，從銀行、保險、金控中，發現至少有31家金融業者，已成立金融科技∕數金相關部門、或有從事金融科技／數金相關業務。

調查結果發現，四成二受訪者回答，FinTech人才目前僅占企業總人力1％～5％； 但36.8％數金部門人才中，非商管系畢業占41～60％，以資工相關系所畢業生最受歡迎，社會人文及數理化並列第二。

這些跨界人才實務上遇到什麼困難？又激盪出什麼火花？《遠見》走訪中國信託銀行、凱基銀行、新安東京海上產險、南山人壽、王道銀行等相關部門員工，聽聽他們怎麼說。

請繼續往下閱讀...

鏡頭前刷臉一秒登入網銀。

線上三分鐘，就知道申貸利率。

兩小時班機延誤，理賠自動通知……。

十年前聽到這些技術，你可能會瞠目結舌。曾幾何時，這些金融科技已存在你我周遭。

過去幾年來，金融業大舉發展FinTech，需要的人才也大大不同了。不再只需要傳統財金與管理相關科系人才，而急需資訊工程、甚至人文社會領域的人才。

美國摩根大通銀行董事長暨執行長傑米·戴蒙（Jamie Dimon）曾說：「矽谷的人來了，他們每個人都想要在銀行業分一杯羹，且都願意嘗試投入新的領域。」原本感到害怕的金融業，應變之道就是，「把他們（矽谷人）都納入旗下！」

為了了解台灣其他領域人才，進入金融業發展的現況，以做為金融業界、學界與一般求職者參考，《遠見》進行「FinTech人才需求大調查」，從銀行、保險、金控中，發現台灣至少有31家金融業者，有成立金融科技∕數金相關部門、或有從事金融科技∕數金相關業務。

《遠見》以這31家為樣本做問卷調查，總共回收19家，回收率61％。包括中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、王道銀行等主要業者，都有回函。

四成二金融企業 FinTech人才僅占1～5％

FinTech人才目前占這些金融企業總人力比例約多少？結果占比偏低，有四成二占比僅1％～5％；也有26.3％的占比為11％～15％。比例仍不高，未來仍有成長空間。

但，若只針對數金部門詢問，會發現這些公司中，36.8％的數金部門，非商管科系員工比例高達41～60％。

其中又以資工相關系所畢業生最受歡迎，已是數位金融最主要戰力；再來是社會人文及數理人才並列，占57.9％。

這些數金部門的人才，也有很高比例由其他產業轉入。三成三的數金部門，61％～80％的員工來自非金融業。

用職業軌跡來看，資通信科技業仍占大宗，為84.2％。第二高是一般商業，占63.2％；第三高是服務業出身者，占21.1％。

其實跨界人才已愈來愈深入金融業。國泰金控過去10年非商管背景人才，已占全公司1∕4，職務範疇分散於數位金融、儲備幹部（MA）、行銷企劃等領域，其中學歷背景以電機資訊學院與工學院為居多。

以玉山銀行數位金融處來說，就有來自電腦、晶圓、社群平台、也有過去是旅行社，還有法律人才及念新聞出身等。

金融科技潮 讓冷門科系翻紅

發展數位金融需要理工人才，容易了解，但為什麼需要社會人文學科的人才呢？對此，玉山銀行數位金融事業處副數金長劉美玲解釋，冰冷的科技，常常需要人文闡釋，添增暖心、關懷，產品與服務才更加鮮活有溫度。

這一波金融科技浪潮還掀起一股冷門科系求才熱潮。譬如人類學系，過往可說求職困難重重，現在有望翻轉。人類學家艾瑞克．沃爾夫（Eric R. Wolf）曾描述人類學是「最具科學性的人文學，及最具人文性的科學」。

因為人類學能解析人類語言、手勢、情緒等，可應用在人機介面和使用者經驗上，像微軟、英特爾都有人類學家的加入，不排除金融業也對更多領域人才求賢若渴。

不僅如此，金融業還出現了新的職務，如AI倫理學家。IBM全球業務諮詢服務事業群副總經理蕭俊傑說，當人工智慧只講求產值與效能時，就需要AI倫理學家的判斷，以防AI將有道德風險的資料也納入演算。

金融法規嚴、易觸法 最令跨界人才受挫

不過，金融界進入門檻不低，跨界人才適應的了嗎？據這次調查，跨界人才最感到挫折有兩項，包括「金融法規嚴格，易觸法」與「金融知識不足」，第三是47.4％「公司內部規定多」。

劉美玲表示，金融業是「管理風險的信用事業」，比其他產業更重視顧客資料保護、消費者權益，但跨界人才過去沒有被這樣要求。

為了資安，許多金融公司擋住外部信箱連結，員工上班時間不得上YouTube、FB、LINE等，有的公司還不得使用隨身硬碟，刷卡都要檢查是否挾帶不該攜出的資料。這對於需要使用各種軟體套件的科技人來說，就要在「夾縫中求生存」，只能使用公司規定可用的，或是一而三、再而三的與資安、法遵等部門溝通，找出最佳解決方式。

因為只要出現疏漏，主管機關動輒罰款100萬元、500萬元，客訴更是金檢項目之一，裁罰愈多、金檢分數愈差，還會限制海外投資、業務拓展，這是其他行業沒有的「待遇」，外界恐難以想像金融業步步為營的心態。

當調查問到原金融人，跨界人才加入帶來什麼挑戰？有52.6％認為，新創團隊容易牴觸風控、法遵。

過去在廣告業服務、現為新安東京海上產險新創發展中心產品總監呂貴琮也有深刻體悟，許多立志做一翻天大事業的跨域人才，進入金融業，卻發現好多限制擋在前頭，但是不用沮喪，只要能撐大現有框架，就很了不起，日後的市場自然會遵循你衝破的戒律，推展產業的進步。

安排實作訓練 到基層補足相關知識

跨界人才另一挫折是對金融知識不足。東吳大學講座教授、富蘭克林金融科技開發中心前執行長蔡宗榮就分享，曾有一位來自異業的業者臨櫃辦理支票存入時，櫃台承辦人員提醒他「背書」（執票人在支票背面簽名擔保支票付款），他一聽愣住，想說怎麼突然叫我問「背書」，就問「背哪一段？」令承辦人員哭笑不得。

蔡宗榮建議，應先安排實作訓練，讓跨界人才到基層「轉一圈」，培養金融業的sense。

以玉山銀行為例，不少數金處同仁都從基層營運客服做起，因為要發展數位服務，必須先「接地氣」，了解客戶。

以前在保養品產業、現為安聯人壽數位策略創新部資深副總經理陳俊宏表示，開發人員剛開始對商品不了解，也不知道顧客需求，但是開發頁面時，又必須將顧客需求切成不同數位介面上的功能按鈕，只好四處請教，做中學也是最快上手的方法。

再來，令跨界人才不能適應的是「公司內部規定多」，由於金融業強調專業、信任，長久以來上班都是穿西裝、套裝或制服，但是非金融業出身的人，多半很抗拒每天一絲不苟、繃緊神經的穿著。

「科技人來面試，都會問，一定要穿制服嗎？」過去在HTC、現為中國信託銀行數據研究發展中心副總經理宋政隆分享，一聽到要穿西裝，很多面試者就面露難色。

最近，中信已針對非營業同仁穿「正式服裝」解禁，「現在我們可以大聲說，來中信，不用穿西裝也沒關係！」還有一點，金融業是朝九晚六、且要坐在辦公桌，對於某些習慣彈性上下班、工作形式自由的行業來說，也不太適應。

凱基銀行創新科技金融處副總經理李玉琪就提到，他們與政大及新創公司合作AI專案，對方就反應，有時候他們靈感一來，半夜12點還在挑燈夜戰寫程式，想找個人問，但是因為公司法定5點45分下班，彼此工作時間難配合。

空間配置上，就有部分金融業數金部門，也學習新創公司。譬如安聯人壽數位策略創新部，就是開放式辦公室，且不固定座位，還設有許多投影螢幕及吧檯，方便隨時開會、散會。

但仍有近七成金融業表示，不會為了跨界人才而修改內規。

溝通亦是一項考驗，有63.2％企業表示，跨界人才加入，導致文化適應與溝通困難。蔡宗榮提到，曾有一家銀行以較高敘薪聘用來自讀大數據、電商平台的跨界人才，然而半年後就離職了，原因在於，主管的目標與命令，他聽不懂，主管則認為，我都給你高薪，你卻遲遲沒有產出，雙方「相看兩相厭」，最終黯然收場。

劉美玲則表示，科技人才有時候講話很直，讓人感到不舒服，「你這口氣是在指揮我嗎？」但是科技人可能只是為求達成目標，單純地想用最直接的表達方式交流，並沒有惡意。

金融業需才孔亟 最愛大數據、AI人才

金融科技浪潮下，金融業會徵聘更多跨界人才嗎？據調查，預計未來一年內，47.4％金融業在聘用新人時，FinTech僅有1％～10％會聘用跨域人才。

而最需要的FinTech人才為具備大數據專長，第二是人工智慧，第三是社群行銷。

而企業最想增聘的人才為資通信科技，其次是一般商業人士，再來是娛樂藝文。

最後，問到非金融人才加入，能帶給金融業最大好處是什麼？提升數位轉型效率、產出更多數位金融商品與服務、提升創意文化，排名前三大。

陳俊宏表示，跨域人才思惟異於傳統保險業，譬如「保單資訊」，傳統保險人只會想到身分證、保單號碼、要保人等。可是跨界人會想到，為什麼保單資訊不能是LINE、FB帳號密碼，不是對客戶更方便嗎？雙方多激盪，應可提升創意。

那麼，該如何留才？曾在德州儀器擔任資深工程師，現為政大科智所兼任助理教授，並創辦「知識力專家社群」平台的曲建仲指出，要有升遷機會及被重視的感覺，才容易招攬跨界人才。

管理學之父彼得．杜拉克（Peter Ferdinand Drucker）曾所説：「我們必須接受一個事實，那就是人的一生都得學著適應不斷改變的世界。」金融業也正在經歷這樣的過程。

【本文摘自遠見雜誌3月號；更多文章請上遠見雜誌官網
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