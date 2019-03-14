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財訊／美中貿易戰下的東協新面貌

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／游筱燕

美中貿易戰僵局持續，有1/3的中國台商考慮遷移生產基地，東協成為首選地區；4年前，蔡英文總統為呼籲台商分散風險，避免過度依賴單一市場，喊出的新南向政策，恰好與世界情勢呼應，讓台商在全球布局下搶得先機。

全球各國競相搶搭東協成長列車，新南向政策專網指出，2013年，東協首度超過中國成為全球最大外人直接投資（FDI）區域。2015年底，東協經濟共同體（AEC）正式成立，總人口數僅次於中國及印度，成為大於北美自由貿易區及歐盟的全球第3大市場。且GDP（國內生產毛額）達2.5兆美元，為全球第六大經濟體。

地利之便、華人眾多 台商歷年投資逾933億美元

請繼續往下閱讀...

經濟部國貿局指出，東協經濟共同體每年經濟成長率達5~7%，處於高經濟成長階段，中產階級所得逐漸提高，年輕勞動力超過五成，且年輕族群消費力強；因此，英國《經濟學人》預測，東協2030年可望躍升為全球第4大經濟體，發展潛力可期。

由於台灣地理接近、當地華人眾多，加上布局甚早，台商在東協經營上擁有一定的優勢。經濟部投資業務處截至今年1月10日的最新資料顯示，台商在泰國的外資排名第3，馬來西亞和越南皆排第4。近60年來，台商在泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、新加坡、越南、柬埔寨，投資金額逾933億美元，金額不低，足見台商對東協市場的重視 。

為了開啟台灣經濟新動能，以及了解台商在東協經貿的戰略地位，長期關注台灣經濟發展與產業趨勢的《財訊》雙週刊，去年首度與CRIF中華徵信所合作，進行「2018年東協台商500強」大調查，搭配論壇發布結果，今年提升至1000大，本刊獨家揭露前100大，並掌握美中貿易戰以來最新變動要素，這是目前國內首創針對東協台商所做的大調查，也是最詳細、深刻勾勒出東協台商樣貌。

調查顯示，1000大的總營收高達3兆5796億元，獲利達1093億元，超過了千億元大關，說明由東協再輻射印度及紐澳，人口超過20億人（超過中國），企業收入與人均收入正在快速增加，市場潛力無限。

東協台商1000大中，獲利家數高達707家，表示逾7成的台商都能賺錢，這是東協市場誘人之處。再仔細看，其中傳產製造業純益率3.75%、泛電子業4.08%，獲利並沒有比台灣好，甚至服務業的純益率低到只有2.69%，顯示這個大市場雖然方興未艾，但想坐享高獲利絕非易事。

逾7成台商獲利 集中於成衣業、電腦周邊

調查還發現，2016年之後新成立、新併購的公司有62家，家數不少，當中有33家是設立於2017年後，中華徵信所總編輯劉任表示，足見2018年台商對東協與南向的確明顯加溫，但並沒有因美中貿易戰催化而激增，新創立的需求，是因企業本身的投資需求節奏進行；不過，全球投資趨勢往東協傾斜已然成形。」…(本文節自財訊576期，詳全文)

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關鍵字：東協,美中貿易戰,新南向政策,AEC,東協台商

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