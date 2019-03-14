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遠見／我世代　新務實革命

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文／林讓均

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

18～29歲的年輕人，可說是史上標籤最多的世代，有人叫他們「90後」「八年級生」「悶世代」「青貧族」，甚至冠上「厭世代」「魯蛇世代」的負面印象，近年來，又被稱為「佛系青年」，讓各界霧裡看花。

其實，他們更適合「我世代」這個名詞，每個人都可以是自媒體、有能力為自我發聲，以各種「我」的風貌存在，卻誰也無法代表誰。例如，台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩、創作歌手白安、新生代主持人LULU、金曲樂團草東沒有派對等，均是「我世代」的代表人物，他們的共通特質是︰想法多元、懷抱理想、態度務實，正在努力走出自己的路。

《遠見雜誌》深入剖析，台灣「我世代」有近400萬人，最小18歲的他們已擁有公民投票權，深入社會各領域，發揮驚人影響力。台灣正由「我世代」掀起一場新務實革命，不論你是不是「我世代」，都必須重新認識他們！

請繼續往下閱讀...

有一群人，他們出現好一陣子了，但你常覺得不認識他們，於是像辨識一個新來的罐子一樣，將他們貼上標籤。一個、兩個、三個……，卻愈來愈看不清他們本來的面貌。

在西元1990年之後出生的這群人，被叫「90後」或「八年級生」；若與科技演進史交叉來看，國小就有網路的他們，算得上第一代「數位原住民」；再比對台灣經濟，出社會便陷入22K的薪水魔咒，他們被形容為「悶世代」「青貧族」。

然後，不知是他們自嘲、自苦，或是大人恨鐵不成鋼，這群人又被冠上「厭世代」「魯蛇世代」的專有名詞。這使得他們乾脆隨緣淡定、無欲無求？但「佛系青年」的標籤又烙印上身……。

這是史上標籤最多的世代，然而外界對他們卻仍霧裡看花。

撕掉標籤、重新定義 「我世代」充滿各種可能

想重新認識這個世代，得先撕下過去貼上的所有標籤。本期《遠見》訪問超過30位90後的年輕人，他們樂意被稱為「我世代」！

我世代，是因為這群人成長於數位時代，每個人都可是一個「自媒體」、有能力為自我發聲；另方面，彼此的異質性也甚高，以各種「我」的風貌存在，誰也無法代表誰。

90後出生這一代已經是台灣最重要的職場新生力軍。年紀最大已29歲，若是大學畢業即就業，出社會已五、六年，是目前企業徵才的主要族群。

而以台灣大專生高打工率來看，職場新鮮人年齡早已下拉至18歲，且18歲已享有公民投票權，漸有影響社會的能力。

據統計，台灣18～29歲（1990～2001年出生）的族群共374萬人，約占台灣16％的人口，是廣義的「我世代」，正好介於西方社會定義的「千禧世代」與「Z世代」之間。

這批謎樣的社會生力軍，究竟是何面貌？

伴隨網路成長 在社群媒體展現自我

相較於前輩世代，數位科技的爆發式演進，是形塑「我世代」的最大養分。

他們是這樣長大的。1990年出生那一年的孩子，5歲時BBS始祖「PTT」創立；念小一時，入口網站「奇摩」成立；通訊軟體先驅「Yahoo即時通」在8歲時上線；11歲掀起串流音樂風潮的iTunes出了第一版；讀國中、14歲時臉書問世，隔年YouTube來了。

17歲即將上大學的年紀，首代iPhone掀起手機革命；20歲時新一代社群媒體Instagram竄起。

等他踏進社會，線上即時通訊軟體WhatsApp、LINE已風行，「部落客」算落伍，「網紅」才夠夯，自我發聲已從文字轉為影像。

習慣主流退位 樂擁多元價值

「以資訊的存取形式來看，現在的年輕人算是『串流世代』！」東吳大學社會系副教授劉維公觀察，科技行為會影響各世代的價值觀，例如1960年代用的是卡帶，靠拷貝來存取；1980年代出現大大一片的傳統商用磁碟，開始有下載的概念。

跨過千禧年後，資訊可在網路上串流、自雲端存取。例如想聽首歌不需要弄來一片卡帶或磁片，甚至無須下載，直接從音樂平台上選取、點播即可。

身為前任北市文化局長、曾與各國年輕人交流的劉維公指出，對「我世代」而言，這是一個「多選項並陳」的時代，像是資料無須取捨，放在雲端就好，只需視情境來選用不同物件。

因此，許多對前輩世代有正確答案的「選擇題」，對「我世代」而言，卻成了論述觀點、有理就通的「申論題」。

「我世代」在成長過程中歷經多次制度改變，包括一綱多本、多元入學、廢除髮禁、教官退出校園等改革，使得他們心中沒有框架、主流退位，得以擁抱多元價值。

問題是，當多個選項並列眼前時，「我世代」究竟要什麼？

現實危機感強烈 最沒有政黨包袱

出生於1994年的陳憲修，是一個90後的代表。在人生的十字路口，做了最務實的選擇。

陳憲修才24歲，只花兩年半就成為富邦人壽體系中最年輕的處經理，去年底已成立50人的通訊處。更難想像的是，他的夢想是開一間餐廳，從四技到大三，念了七年餐飲科系，並有多年業界實習經驗。餐飲路一直到三年前才轉彎。

大三時，一手帶大他的阿公生病、躺進醫院，他終日奔波於廚房和學校，撥不出時間陪阿公。「我開始想，什麼方法能讓我工時彈性，又突破薪水限制？」他發現「業務工作」是好選擇，透過友人介紹，向房仲、保險等從業人員諮詢經驗後，最後選定保險業，並從餐飲系轉至企管系。

雖然他到富邦報到三天，阿公就撒手人寰，但他化悲憤為力量，在兩個月內靠著勤訪100位客戶、成交33張保單，站穩腳步。

一身型男打扮的他笑說，自己的夢想仍是30歲前開餐廳，但會先累積人脈、厚植企管實力，才有辦法圓夢，「若無法掌握最高勝率，就不該貿然行事，因為那叫做賭博！」

不敢賭，除了務實，還因為強烈的危機感。

比起前幾個世代，「我世代」雖然成長於更豐沛的物質環境，但早就聽慣了壞消息。1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫、2008年全球金融海嘯；台灣歷經兩次政黨輪替、產業出走、所得倒退、年金改革等風波。

「年輕人沒有你想像的天真，他們現實感很強，了解大時代帶給他們的困境，因此小心去做每一步決定！」常做世代研究的「智榮文教基金會」副執行長李竺姮，今年初發表「迷世代」（18～40歲）報告時發現，務實與審慎的特質，在25～29歲族群身上最明顯。

今年初，《遠見》發表新年度的「民心指數調查」，發現常被形容為「天然獨」的18～29歲族群，有43.9％表示自己「政黨中立」，高於全體的37.7％。對於「九二共識」，該族群贊成比例達58.1％，也高於全體的53.7％。

「我世代」最無政黨包袱，還有過半數能接納藍營執政時提出的兩岸論述，這結果顛覆既定印象。

曾以「失敗者社會學」一課轟動台大、現任教於北藝大、國北教大的社會學者李明璁觀察，很多主流議題在「我世代」身上，是被翻轉的。例如過去認為「威權」就是指長期執政的國民黨，但這一代歷經兩次政黨輪替，抗議初體驗可能是跟著爸媽上街「倒扁（2006年紅衫軍遊行）」，那時反對的對象是民進黨政府。

顛覆消費鐵律 行銷也須換新腦袋

在行銷與消費現場，遊戲規則也正被「我世代」改寫中。

「這代年輕人買的不是『項目』，而是『認同』！」李竺姮發現，除了項目功能外，老一輩買的是「標籤」，所以給了品牌很大的操作空間。但新一代消費者期待不同的附加價值，較不受品牌左右，有能力自己創造「消費旅程」，會多方搜尋與比價。

例如智榮在調查中發現一位27歲的女生，為了去澳洲旅遊，花幾個月比價，終於有一天半夜比到近期最低價、按下enter鍵的瞬間，是她整個消費過程中最得意的一刻。

高度社群化的網路，則是「我世代」顛覆世界的新武器，也是他們實踐自我的實驗室。

台灣最大女裝租借電商平台：「快租時尚」（AMAZE）成立於2016年，其創辦人兼執行長許越勛，就是1991年出生的「我世代」。

在英國留學、就讀大二期間，主修航太工程的許越勛已創辦電商App，回台後曾在東區開出服飾店面，一度利潤高達50％，卻不敵快時尚品牌與電商的夾擊。

店面歷經多次轉型，意識到「剩衣危害環境」問題的他，決定將「以租代買」的理念轉為商業模式、創立AMAZE。

一開始很痛苦，好在網路可以讓他快試快錯，短時間殺出一條路。去年AMAZE轉虧為盈、年營收近千萬，目前已累積11萬個會員。

「其實我想的不是創業，而是如何解決痛點！」腦筋動得快的許越勛，又發現「廠商常找不到適合的網美，網美也不知廠商報價」。於是，從發想到創業只花兩個月，他就在2017年底創立網美工作媒合平台「MATCH」，該平台已進軍日本。

手機中訂閱了近百個公眾號，一有時間就「腦補」的許越勛，大量吸收全球網路創業經驗，希望擁有「老鷹」一般的全方位視野，一發現獵物，就精準出擊。

過度關注同溫層資訊 恐淪數位時代井底之蛙

許越勛並非特例。李竺姮觀察，常被視為「低薪苦勞」的這一代，卻能在網路上串連出豐沛資源，有能力跨界結盟，建立出新的經濟體。

然而，作為數位原生第一代，從小穿梭於虛擬與現實間，是一種能力，卻也藏著隱憂。

「現在的年輕世代，就像變形蟲，可以隨時變出想要的樣子！」「他們一方面想彰顯自我，但許多人卻又苦尋不著自我定位！」國立台北藝術大學副教授、心理學者許皓宜指出，20多歲的年紀，本來就面臨兩大認同難題，一是親密關係的確立，二是尋覓社會位置，並求經濟獨立。若無法處理社群中的人我關係，會讓認同議題更糾結。

她舉例，臉書上好像人聲沸騰，但這可能是「偽裝的群體性」，無法得到共鳴的人，更容易寂寞與焦慮。

許皓宜也憂慮網路世界的「同溫層」現象，將造成「數位時代的井底之蛙」。

像報紙、電視等傳統媒體，表現形式是在特定版面、時段，將所有編排過的議題，曝光於閱聽眾前。但網路上卻可以挑選主題，加上演算法的推波助瀾，閱聽眾會一直看到自己偏好的資訊，陷入同溫層陷阱，視野更狹隘。

應培養走出網路、起身行動的能力

「這就是一種你好像一直在連線，但又沒有真正打開視窗的狀態！」李明璁提醒「我世代」應該確認自己接觸的資訊是否夠跨界、夠多元；此外，還要有走出網路、起身行動的能力。

「我們正邁向『後人類時代』，挑戰將空前巨大！」劉維公指出，這些挑戰包括環境惡化、人口老化、極端政治、AI應用等，甚至人機結合的「賽博格」（cyborg），都開始進入真實世界。

在他看來，「我世代」只要善用優勢，將更具備解決問題的能力，是帶領人類前進下一個演化階段的火車頭。

正在翻轉世界的「我世代」已經來了，你準備好重新認識他們了嗎？

>>【數位專題】我世代 

【本文摘自遠見雜誌3月號；更多文章請上遠見雜誌官網

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