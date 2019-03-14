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遠見／高薪帶動技職榮景再現　環工、海事招生逆勢成長

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文 / 謝明彧

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

技職教育培育的是與職場接軌的人才，就業導向非常明確。

但2018年《遠見》曾針對畢業後八年的學生就業狀況做過調查，不少人以為技職體系目標明確，應該是學用落差較小的一群。結果調查顯示，只有33.8％技職體系學生認為自己學以致用，遠低於大學畢業生的55.7％。

就業市場前景不明，也讓技職體系在少子化衝擊下，嚴重受災。2018年底教育部公布的大專院校註冊率數字，落入退場危險群（學生人數未達3000、近兩年註冊率未達六成）的三所學校，就有兩所是技職（南榮科大、和春技術學院）。

值得探究的是，學生生源雖然連年減少，但仍有某些科系與學群的學生不減反增、逆勢成長。細看這幾個「冷門翻身」的科系，都可對應到政府近年大力推動的「5+2產業」，除了原本就熱門的資訊與機械科系，環工、海事、食品的招生狀況，也在政策驅動下，開始轉紅。

請繼續往下閱讀...

國防、風電政策帶動 海事人才滿招

以高職端來說，去年教育部曾發布一則新聞：「停招14年 台南海事輪機科連二年滿招」。文中特別指明，受到近年政府「國艦國造」及「離岸風電」政策影響，人才需求大增，進入職場後的起薪也不錯，讓原本冷門甚至沒學生要念的輪機學校，相隔14年後重新復招。在技職招生困難的現在，該校連兩年創造滿招佳績，表現優秀的學生，更是直升以海事相關科系知名的高雄科技大學（前高雄海洋科技大學）。

政府政策做多，「國防」和「風電」被預估三年內會暴增超過4000個相關職缺需求；尤其海事部分，更因過去長期人才不足，導致相關科系人才搶手，學生在就學期間，就可到航運公司實習或工作，畢業後起薪有6萬元以上，成為許多人欣羨的「高薪族」。

就算不想上船遠離家鄉，也可報考航海人員公職或台電海事工程人員，都是穩定的工作機會。

海事的復興，也表現在入學分數上，例如高雄科技大學海事資訊科技學系資電類，106學年度最低錄取分數為443.0，隔年隨著離岸風電建設需求大熱，107學年度的最低錄取分數跳升到470.5，可見搶手程度。

另一個翻紅科系，則是對應到「循環經濟」和「綠能經濟」的環工領域。根據行政院的統計，大專校院環境相關科系（所）在學學生人數的增減率，104學年度相比前一年，是-0.41％；105學年度更是-3％，呈現大減狀態。結果到了106學年度，學生竟逆勢成長了2.17％，由負轉正，代表選擇環工的學生變多了！

環工主要專業，是讓環境永續利用，綠色能源比例逐年增加，包括環境工程、衛生工程、污染防治、廢棄物處理，以及地球環境相關的地球物理、水文學、地質學等等，都有環工人的身影。

過去的環工人才，主要分布在資源處理或環境維護等相關工程企業。隨著綠能科技進展，尤其是離岸風電的推動，大量需要工程與環境人才，環境工程兩項專業兼修的特性就被凸顯出來，成為風電產業中最被看好的科系之一。

例如中原大學環工系106學年度就創下註冊率100％的佳績。技職體系的明志科大、雲林科大、朝陽科大、高雄科大等環工系，註冊率也都超過90％；萬能、弘光、中臺也都突破80％，是註冊率下的優勢組。

生物醫學趨勢看好 食品專才受關注

食安問題一直是全國最關心、企業最在意的議題，食品科系重新受重視的程度不言而喻。

許多知名食品製造大廠與零售流通企業，在這幾波食安風暴下，為了避免踩到黑心食材的地雷，紛紛斥資自設檢驗室，或是委託實驗室抽檢生產商品，也進一步帶動人才需求，以及相關科系授課內容的轉型。

臺北醫學大學食品安全學系教授陳玉華指出，食品相關科系除了教授食品科學基礎理論與應用知識之外，還延伸到數據化與系統化的風險管理與溝通內涵，學生不只學食品，還會涉及化學檢驗、法規政策、媒體溝通、農業環境、毒物學或管理學等等，成為「進得了實驗室、出得了媒體室」的企業食安守門員。

從吃得飽，到吃得安心，食品科系已從過往專注在食品製作（例如烘焙），轉向食品安全，反映出人才專業隨著社會環境變化的不變趨勢。

＞＞【數位專題】選校前，哪些眉角不可不知？

【本文摘自遠見大學特刊；更多文章請上遠見雜誌官網

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