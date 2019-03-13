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人口持續老化　國發會：青壯年扶養重擔加重

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▲▼我國人口持續老化，根據人口推估，未來的扶養比將加重，青壯年人口的負擔會更重。（圖／記者屠惠剛攝）

▲我國人口持續老化，根據人口推估，未來的扶養比將加重，青壯年人口的負擔會更重。（圖／記者屠惠剛攝）

記者馮建棨／台北報導

國家發展委員會公布人口推估報告，預估2021年台灣總人口數達到最巔峰，會有2361萬人後隔年開始減少，且人口紅利在2027年就會消失，人口結構會有巨大轉變。

國發會表示，人口結構改變，除了會影響經濟發展之外，我國的健保體系也會受衝擊，未來需要提升總出生率，2022年要達到1.25人，2030年達平均1.4人，希望未來總人口數不要低於2000萬人。

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國發會指出，因國人壽命延長，65歲以上老年人口持續攀升，在2017年已經超越幼年人口，且隨著戰後嬰兒潮陸續進入老年階段，高齡化社會會變更嚴重，值得注意的是，2043年起（25年後），老年人口會維持在700萬人以上，這樣的情況至少維持23年，推估未來50年老人人口數大幅增加，甚至占整體人口超過四成，幼年人口不到一成，青壯年不到五成，大量的老人照護需求將成為沉重負擔。

國發會預估，去年2018年，平均每5個青壯年扶養1位老人，明年2020年，平均每4.4人就要扶養1人，2030年則降到平均每2.7人扶養1人，2040年時平均每2人就要扶養1人，最後到2065年，降到1.2人扶養1人，未來扶養比將持續升高，社會負擔將日益加重。

當扶養比持續攀高下，對社會帶來沉重負擔，主要生產者不敢生小孩的情況更嚴重，另外年長者數量短時間也不會快速減少，到時候壓在青壯世代肩上的重擔會越來越重，讓人直不起身。

▼我國人口持續老化，根據人口推估，未來的扶養比將加重，青壯年人口的負擔會更重。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼我國人口持續老化，根據人口推估，未來的扶養比將加重，青壯年人口的負擔會更重。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：人口結構,人口推估,人口老化,國發會,扶養比

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