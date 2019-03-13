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半導體業迎資安挑戰　SEMI成立工作小組

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▲▼半導體業迎資安挑戰　SEMI成立工作小組。（圖／業者提供）

▲SEMI舉辦資安論壇，成立工作小組。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

因應半導體產業資安風險日漸提高，國際半導體產業協會（SEMI）今（13）日舉行「半導體產業風險管控與資安技術論壇」，邀請台積電、日月光、趨勢科技、韋萊韜悅等不同領域的專家，探討AI趨勢下，產線的資安實務等風險管理的新興解決方案。同時，SEMI也特別成立資安工作小組，凝聚產業對資安風險的共識。

2017年勒索病毒WannyCry對全球企業進行網路蠕蟲攻擊，以及台積電去年8月因聯網設備不慎造成的資安危機等，都為企業敲響資安風險的警鐘。SEMI及工研院資通所特別在今日的資安論壇中邀請半導體封裝測試大廠日月光集團，分享人工智慧的趨勢下企業如何做好資安防護

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因應企業對資安風險控管議題逐漸升高，SEMI特別成立SEMI資安工作小組，期能凝聚產業之力共同正視資安風險，並進一步協助產業進行風險控管與資安防護。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，隨著產業數位化，智慧製造的聯網逐漸普及廠房設備，工業物聯中資訊科技(IT)與操作科技(OT)的融合，讓資安風險更加複雜，未來SEMI也會透過產業委員會與相關技術工作小組持續在這塊領域中著力。

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關鍵字：SEMI,半導體,資安,工業4.0

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