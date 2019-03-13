凱基銀衝海外　香港分行年底前拚開業

▲開發金今年積極拚海外，旗下凱基銀行的香港分行預計年底前開業。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

開發金今年正好60周年，今年持續有海外的拓點計畫，包含已經申請兩年的香港分行，預計今年上半年取得執照，拚年底可以開業；中國大陸則與江蘇銀行成立消金公司，也積極拚消金執照。

開發金子公司今年正好60歲，繼續秉著金融核心價值協助台灣企業繼續成長。除此之外，開發金中壽2013年標下台北市敦化北路台北學苑逾4052坪基地地上權，也即將要完工，開發金也即將將總部搬入台北學苑。

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不過，近年來各公股、民營銀行均積極向外拓點，海外據點相對較少的開發金控，目前仍將拓點目標集中在香港、中國市場，力拼今年能取得2張執照。

凱基銀行2年前申請香港分行執照，受到近年來香港主管機關推動「純網銀」的影響，審查的進度稍有影響，凱基銀希望今年上半年就能取得執照，執照到手後進行電腦系統建置等，還得花上6～9個月的時間，香港分行力拼「今年底前開業」。

其次與中國江蘇銀行合作成立的消費金融公司，自2017年宣布後，至今尚未取得執照。開發金表示，中國大陸消費金融市場剛起步，經過過去2年的整頓，希望將消金業務導向合法市場，凱基銀投資成立中國消金公司，希望今年能取得執照。