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亞太電信機器人幫聊天　業主訂單漲20%

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▲▼亞太電信Gt跨社群服務機器人Chatbot。（圖／亞太電信提供）

▲亞太電信Gt跨社群服務機器人Chatbot。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

亞太電信繼推出機器人Pepper，及家庭用「凱比同學」機器人後，再度推出創富平台服務—「Gt跨社群服務機器人Chatbot」。亞太電信指出，已有企業透過該公司推出的聊天機器人，成功地聊出20%訂單。

亞太電信表示，Chatbot的應用讓企業從傳統的單點銷售，邁向全通路社群整合服務，目前應用產業包含電信、醫美、餐飲及金融等產業，皆已有企業成功導入，整合旗內外資源，完成全通路佈局。

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近期實際案例像是「佳醫美人」於北中南皆有服務據點，透過亞太電信「Gt跨社群服務機器人Chatbot」可直接線上預約、提供客戶療程資訊，還可為顧客分群並提供分眾推播；東海大學等大專院校辦理校園活動時，可透過此服務，讓學生透過Chatbot辦理報到後，即時收到活動資訊。

另外像是連鎖餐飲、飯店、公共事業、學術機構、系統整合商與製造業等，對導入跨社群的 Chatbot 服務平台也表示高度興趣，已進入密切業務洽談，亞太期待Chatbot 出馬幫企業增加潛在客戶觸及率，進而帶動企業業績約20%的成長。

全球資訊和市場測量公司尼爾森報告指出，消費者每天使用Apps以社交與通訊用途為主。亞太電信以真正跨社群平台作為基礎，同時整合 LINE官方帳號、LINE@、FB Messenger、FB、Wechat的「Gt跨社群服務機器人Chatbot」，除基本自動回應問題外，更具有自動化分群行銷、流程智慧化增加成交率、整合企業內外資源，藉由喜好紀錄以利熟客經營等等優勢，能有效帶動營業額上升。

亞太電信表示，全新推出的「Gt 跨社群服務機器人」方案，目標是讓企業坐享秒回服務、快速成交的效益；目前推出的專案優惠價，讓服務一整天的成本價約137元，就能同時達到訊息精準發送(條件發送、群組發送、預約發送)、1:1私訊發送、流程編輯、圖像編輯、好友管理，以及客戶分群管理等功能。

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關鍵字：亞太電信,聊天機器人

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