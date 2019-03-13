影／研華老董：工業電腦的雜貨店時代已經過了　要加值

記者周康玉／台北報導

研華（2395）今（13）日舉行2019年上半年法說會，研華董事長劉克振表示，工業電腦的雜貨店時代已經過了，一定要選一項（領域）做，另外就是要增加價值。研華會透過大量投資工業物聯網雲平台（Platform as a Service，簡稱WISE-PaaS）達到這兩目的。

劉克振從利潤池（Profit Zone）來談研華的獲利模式和產品未來，他認為，目前傳統工業電腦成熟，研華也將從傳統第一階段走向下一階段（phase 2），工業電腦的雜貨店時代已經過了，應該要選一項做、專注做，另外就是要增加價值，要從加值軟體著手。

▼研華利潤池，透過軟體加值，讓硬體增加1.5%的毛利率。（圖／翻攝自研華簡報）

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劉克振比喻，現在任何產品一定都是軟體加硬體，例如手機，工業電腦也是一樣，但包括研華本身在內的工業電腦廠的業績，大部分還是仰賴硬體，但研華會使盡全力要從第一階段走向數位轉型，從傳統硬體走向軟硬整合。

劉克振表示，為了走向軟硬整合，研華會堅持做平台，透過大量投資工業物聯網雲平台來轉型，進入軟體領域，但研華不會往下游延伸、做供應商的事，不然會跟客戶打架。換言之，就是養牛、供應牛肉，但不開牛排館。

劉克振表示，工業物聯網雲平台包含非常多的軟體，透過軟體的投資，毛利率能再提升1.5%，該平台用分享方式來增加市占率，透過軟體的提供，會把所有的硬體和產品都加值了。

劉克振也談到研華目前的管理層分工，他認為，目前由三位總經理共治的成效還不錯，談到現任董事、同時也是前任總經理的何春盛目前是兼職（Part-time），一周只進公司兩次，負責政府關係和海外拓展；他自己則是負責公司治理。

▼研華董事長劉克振。（圖／資料照）