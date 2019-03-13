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外幣存款屢創新高　外幣信託照顧海外子女

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀提供外幣信託，可以提供年長者安養、照顧海外子女的功能。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

依據中央銀行外匯統計資料，台灣企業及個人的外幣存款餘額持續創新高，顯示國人已將外幣存款作為資產配置的一部分，且持有外幣的比重更逐年增加。兆豐銀行開辦外幣金錢信託，讓外幣存款客戶享有更多元的信託服務。除國人目前所熟悉的保險、子女教育基金及買賣價金等信託業務外，現在客戶可以直接交付多種幣別的外幣資金，以達到財產保障及專款專用的目的。

目前，有北富銀、玉山銀以及永豐銀等皆有辦理外幣信託，各家強調的特色也有所不同，北富銀強調與外幣保險金結合，以作為財富管理的用途；而玉山銀則強調傳承、退休金等專款專用功能；永豐銀則是強調多種類的外幣信託，以及安養信託代辦結匯等。

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但是外幣信託的功能到底在哪？兆豐銀舉例，原本有一客戶經常往返台灣、加拿大兩地，隨著年齡增長，身體狀況不適合長途飛行，生活重心轉而放在台灣；然而子女長年在海外工作，長輩難免思念擔憂。該客戶希望將他的外幣存款可以定期撥款到自己帳戶作為生活費，另一方面則打算如果沒用完就留給子女於是請銀行理財專員協助規劃。以兆豐銀行最近開辦的外幣金錢信託而言，特別加強高齡者安養照護功能，提供量身訂做服務，使得孫伯伯的財產運用及傳承計畫得以落實。

隨著人口老化、移民風氣盛行等因素影響，許多高齡者居住在台灣，子女移居海外的情形愈來愈常見，長輩的自有財產或子女奉養金交付專業管理的需求也愈加殷切。透過外幣安養信託，兆豐銀行可依契約約定，直接代客戶辦理外幣信託資金結售為新台幣，免除客戶自行結匯麻煩，並於信託終止時，依約定交付剩餘信託財產予歸屬權利人，達到財富管理、財富傳承及安養生活等多重目的。

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關鍵字：兆豐銀,外幣信託,海外子女,外幣存款,生活費.資產移轉

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