外幣存款屢創新高　外幣信託照顧海外子女

▲兆豐銀提供外幣信託，可以提供年長者安養、照顧海外子女的功能。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

依據中央銀行外匯統計資料，台灣企業及個人的外幣存款餘額持續創新高，顯示國人已將外幣存款作為資產配置的一部分，且持有外幣的比重更逐年增加。兆豐銀行開辦外幣金錢信託，讓外幣存款客戶享有更多元的信託服務。除國人目前所熟悉的保險、子女教育基金及買賣價金等信託業務外，現在客戶可以直接交付多種幣別的外幣資金，以達到財產保障及專款專用的目的。

目前，有北富銀、玉山銀以及永豐銀等皆有辦理外幣信託，各家強調的特色也有所不同，北富銀強調與外幣保險金結合，以作為財富管理的用途；而玉山銀則強調傳承、退休金等專款專用功能；永豐銀則是強調多種類的外幣信託，以及安養信託代辦結匯等。

請繼續往下閱讀...

但是外幣信託的功能到底在哪？兆豐銀舉例，原本有一客戶經常往返台灣、加拿大兩地，隨著年齡增長，身體狀況不適合長途飛行，生活重心轉而放在台灣；然而子女長年在海外工作，長輩難免思念擔憂。該客戶希望將他的外幣存款可以定期撥款到自己帳戶作為生活費，另一方面則打算如果沒用完就留給子女，於是請銀行理財專員協助規劃。以兆豐銀行最近開辦的外幣金錢信託而言，特別加強高齡者安養照護功能，提供量身訂做服務，使得孫伯伯的財產運用及傳承計畫得以落實。

隨著人口老化、移民風氣盛行等因素影響，許多高齡者居住在台灣，子女移居海外的情形愈來愈常見，長輩的自有財產或子女奉養金交付專業管理的需求也愈加殷切。透過外幣安養信託，兆豐銀行可依契約約定，直接代客戶辦理外幣信託資金結售為新台幣，免除客戶自行結匯麻煩，並於信託終止時，依約定交付剩餘信託財產予歸屬權利人，達到財富管理、財富傳承及安養生活等多重目的。