葉美麗再聲明錦江集團恐得昆山奇美經營權　誠美材：已通過增資案

▲誠美材董事葉美麗。（圖／讀者提供）

記者姚惠茹／台北報導

誠美材（4960）經營權之爭延燒，繼昨天董事長何昭陽召開線上記者會澄清之後，董事葉美麗今天（13日）再發聲明表示，4月26日召開臨時股東會，不但未能確保子公司昆山奇美的經營權，甚至可能讓杭州錦江集團得利，對此，誠美材表示，已回覆增資意願，至於增資時程尚未正式確立。

誠美材子公司昆山奇美為母公司重要資產，並在日東化工技術授權下，建置全球第一條2.5米超幅寬生產線，成為誠美材在大陸衝刺市佔率的重要關鍵投資，目前大陸新增的8.5代面板及10.5代面板廠均相當重視這條2.5米超幅寬生產線，因此力保對昆山奇美的經營控制權成為誠美材最重要的事情。

請繼續往下閱讀...

對此，葉美麗發出聲明表示，昆山奇美2月1日在何昭陽主導下，達成昆山奇美將在今年3月31日改由杭州錦江集團經營管理的決議，因此葉美麗特別向何昭陽表達，3月31日前務必解決問題，絕不能讓誠美材失去昆山奇美的經營權。

誠美材獨立董事蔡蒔銓在出席葉美麗3月11日上午7時召開的董事會時表示，確保對昆山奇美的控制及經營權為首要之務，同時誠美材大股東群創也在3月8日來函提醒絕不容昆山奇美經營權落入他人之手發生，並鄭重向所有誠美材董事表示：「貴公司日前發佈重大訊息，指稱已喪失對昆山奇材科技之控制力，惟誠如前述，貴公司與昆山奇材科技所轉投資之昆山奇材貿易間，尚有鉅額應收款項及預付款項尚未收回，在昆山奇美貿易未清償前述款項亦未提出足額擔保的情形下，貴公司董事及相關主管容任喪失對昆山奇材科技之控制力一事，恐有掏空貴公司資產且債留台灣之嫌；更何況，昆山奇材科技為貴公司重要策略佈局，經貴公司長期挹注資金及技術，攸關貴公司長遠發展與產業競爭地位，豈容貴公司董事會成員因經營權之爭或部分子公司董事成員思慮不周，隨意棄守或任人輕取昆山奇材科技之經營主導權，並使貴公司對昆山奇材科技之重大投資因失去控制權及隱含溢酬而生潛在鉅額價值貶抑。上述情事，均顯已構成證券交易法第171條所定之特別背信罪嫌。」

基於上述，葉美麗表示，鞏固誠美材公司穩健經營，並避免昆山奇美落入有心人士之手為當前要務，並已經與和董事何昭陽就此事共商解決途徑，同時葉美麗認為4月26日召開臨時股東會並非必要，也不是解決誠美材當前問題的有效方法。

葉美麗表示，誠美材獨立董事突然發動將在4月26日召開臨時股東會，恐更加劇誠美材經營權之爭，使得杭州錦江集團得以在3月31日順利接管昆山奇美的經營權，因此召開臨股會，不但未能解決昆山奇美將落入旁人之手的危機，實際上還會更加劇誠美材經營權紛爭，讓杭州錦江集團取得昆山奇美經營權而得利。

葉美麗慎重呼籲，既然現在所有董事已就儘速回復誠美材對子公司經營掌控權，以及重拾銀行團信心、重新啟動貸款額度的動撥、徹底解除誠美材財務危機等重要問題達成共識，葉美麗認為誠美材全體股東、員工及董事應全力支持董事會決議，恢復誠美材正常營運，創造股東最大利益。

針對葉美麗聲明，誠美材澄清並表示已經回覆增資意願，董事會決議通過大陸昆山奇美增資案，將以不低於原持股比例，投資約1.01億美元，上限1.1億美元，以支應昆山奇美二號線資本支出需求，至於增資時程尚未正式確立。