首度打破勞基法限制　勞部擬開放65歲以上銀髮族簽定期契約

▲中高齡就業專法目前已在政院審查，研擬打破勞基法限制，讓65歲以上勞工可簽訂定期契約 。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

中高齡就業專法草案是小英政府重要勞動政策之一，勞動部長許銘春今（13）日表示，目前草案已在行政院審議中，政委希望能夠提供更多加碼措施，吸引雇主願意聘僱中高齡就業者，協助銀髮族重返職場，同時勞動部研擬打破《勞基法》限制，開放65歲以上的高齡者可簽訂定期契約。

勞動部長許銘春今天出席「勞動部與國際技能組織簽署合作瞭解備忘錄暨WorldSkills能力建構中心揭牌儀式」會後受訪時表示，中高齡就業專法已在政院進行審議，政委認為可以朝向部分工時、定期契約的方向討論，不過部分工時可以用現有機制來解決，勞資雙方可針對需求來談，相對較有彈性。

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▲勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

至於定期契約部分，勞動力發展署署長黃秋桂指出，按照《勞基法》第54條規定，年滿65歲以上的勞工，雇主得以強制退休，若要繼續僱用當然也沒問題，但實務上發現，幾乎所有企業都會讓勞工在65歲時退休，然後之後再回聘，且「一年一聘」已是社會常態，有違反勞基法的嫌疑，因此為增加雇主聘僱高齡者的誘因，研擬專法中新增條款，讓65歲以上的勞工可簽定期契約，以特別法的方式打破勞基法限制。

勞動部針對雇主聘僱45歲至65歲的勞工，現階段已有僱用獎助措施，分別是9000、1萬1000元及1萬3000元，換句話說，雇主僱用中高齡就業者時間越長，補助金也就更高。黃秋桂說，中高齡專法通過後，將會將補助對象擴大到65歲以上，同時也為了提高雇主僱用高齡者的意願，可能以定期契約等方式來搭配。

中高齡就業專法未來實施後，外界擔憂將會延後法定退休年齡，許銘春表示，目前平均退休年齡是61歲，因此從實務上來看，沒有必要延長退休年齡。此外，最低工資法草案目前各界意見蒐集差不多，目標希望在5月送到行政院審議。