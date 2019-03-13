「該訂什麼報？」郭董怒嗆媒體後臉書辦投票「選報」　抽100網友送訂閱

圖文／鏡週刊

為了微軟控告鴻海一事，前一天才因記者在記者會提問不當，慘遭鴻海董事長郭台銘怒嗆，還要退訂該報社報紙。事隔一天，郭董在臉書粉絲團上詢問網友，對於各大媒體對鴻海相關報導的意見，還要「由大家來決定我以後該看什麼報紙！」、「#有深度且負責的內容是基本」，並表示要抽出100位留言者送出3個月報紙，短短1小時內，已有500多位網友投票，也讓郭董與媒體的互動關係，再讓各界驚奇。

前一天大動作開記者會怒嗆微軟霸權，對鴻海提告別有用心的鴻海董事長郭台銘，記者會過程中，一度擦槍走火，把怒氣發在現場提問的媒體身上，還怒嗆提問報社，要退訂報紙。

一向有話直說的郭董，過去幾年來，常為了媒體報導公正性與真實性，怒嗆媒體，甚至在記者會上怒撕報紙，也讓郭董被貼上了「愛嗆媒體」的標籤。13日下午又在臉書粉絲團貼文，再度針對愛嗆媒體一說開講，還把今日主要媒體報導貼在臉書上，要讓網友評斷並要大家來決定他未來看什麼報紙，最後決定訂什麼報紙，也要抽出100位網友，送3個月報紙。

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郭董票選的報紙，包括、《聯合報》、《經濟日報》、《中國時報》、《工商時報》、《電子時報》、《蘋果日報》、《自由時報》。在短短一小時之內，已有500多位網友投票，有些網友甚至希望郭董自辦媒體，還說現在已不看報紙，希望郭董改送iPhone讓大家用網路看電子報。

以下為郭台銘粉絲團臉書貼文：

今天早上我七點就起來看了所有的報紙，很多人問我為何要大動作的開記者會澄清，因為訴訟事小，但訴訟背後的深意不是所有的人看得清，這不只是鴻海的事，放大來說，面對強權間的爭戰，我們大家要用什麼心態去面對，準備好了沒有。

大家說我愛嗆媒體，但很多非常認真，嚴肅的議題，如果台灣媒體的處理方式都是偏頗、草率、唱衰、不求甚解，這塊土地上的人都是在聽、看這些內容，我們談什麼競爭力，談什麼國際化。

我把今天主要媒體報導昨天記者會的內容都貼給大家，大家可以比對直播，有些報導很不錯，有些很無言，由大家來決定我以後該看什麼報紙！

#請大家寫下XX報＋1

#有深度且負責的內容是基本

+1xx報的網友，最後我決定訂什麼報紙，我也送他3個月（抽100位）



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