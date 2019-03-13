影／中橡加速國際化佈局　印度擴產15萬噸產能

記者林淑慧／台北報導

台灣唯一碳黑製造公司國際中橡，為加速國際化佈局，印度擴產計劃第一期將在2021年前完成，產能將達15萬噸；法人表示，中橡在全球碳黑產能已名列第五大，印度投產後可望挹注中橡後市表現。

中橡隸屬台泥集團，為拓展集團事業版圖，台泥集團董事長張安平表示，國際化、綠能和廢棄物處理，將是集團未來發展的三大主要版圖，中橡等各公司自去年起陸續動起來，今明年可望交出成績單。

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▲國際中橡為全球碳黑產能第五大及台灣唯一碳黑製造公司，年產能達79萬噸，並啟動印度擴產計劃。（圖／翻攝自中橡集團官網）

中橡近年積極佈局環保及國際化的多角化經營，研發團隊持續開發節能轎車低滾阻輪胎、高潔淨橡膠製品、纖維級塑料以及高染色級塑料的應用，目前碳黑年產能約79萬噸，在國內碳黑市場的市占率約達六成。

自去年第三季起，中橡雖然面對大陸輪胎市場成長力道趨緩，加上煤系列油價高漲，導致成本增加，使得中橡的碳煙事業受到一些影響，所幸美國、印度市場需求強勁，中橡去年辦理現金增資，投入印度廠擴產計劃。

中橡主管指出，依據規劃，印度廠第一期15萬噸產能預計2021年前完工投產，至於是否再啟動第二期計劃，內部仍在評估中，今年內可望定案。

展望後市，法人表示，美國與印度碳煙市場前景持續看好，加上轉投資的能元科技，未來兩年的電池產能將「倍增再倍增」，中橡未來營運動能成長可期。