退休投資平台實驗7月上路　顧立雄每月要投資5000元

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄日前建議勞動部推行「勞退自選平台」，並由「基富通」設立退休投資平台做實驗，鼓勵勞工透過定期定額投資穩健基金放大退休金。顧立雄今天(13日)表示，他自己也要加入這個實驗，每月要投資5000元定期定額投資。

金管會主委顧立雄日前建議勞動部推行「勞退自選平台」，讓勞工可以自己選擇基金投資標的，來提高報酬率。目前由集保與櫃買中心共同籌設成立的基金網路銷售平台「基富通」開設實驗平台「全民退休投資平台」，預計開放1萬名民眾參加，實驗在今年7月底就上路。

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今天欲參加的投信公司收件截止，共有14家投信遞件，最終會選出3家投信公司，發行組合式基金，實驗將提供投資人4種投資組合，包括保守型、穩健型、積極型、目標到期型。

顧立雄今天出席「2019、晨星暨Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮，會後受訪表示，將參照美國對退休族的規劃分為兩類，分別是目標風險類基金、目標日期基金。目標日期基金是看該投資人何時退休，到退休時資產配置的流動性要比較好，方便投資人可以贖回；風險類基金就是區分穩健、保守、積極型，都是用組合型的方式，基金內包含部分股票跟債券，用組合型基金模式創造資產配置。

顧立雄也表示，因為這只是實驗平台，若遞件的投信沒有被評選上，也可以另外自己做規劃，民眾也不一定只要拿勞退自提6%做投資，也可以用自己每月剩餘的錢投資，主要是希望倡導投資人不要過於相信明牌跟股市名嘴，不要將風險放在同一個籃子裡。

目前實驗規範參與人數為1萬人，採自主參加，其中4000名額是基富通原有的客戶，6000名對外開放給所有民眾登記，但參加民眾要去基富通開戶。

顧立雄今天跟媒體透露，他當金管會主委後為了避嫌都沒有投資任何基金，但應該可以參加這個實驗，他自己預計要報名此實驗，預計每月要投資5000元定期定額。

該實驗期限為2年，實驗者必須2年定期定額投資，金額最低3000元、最高無限制，在這2年期間，投資人免手續費，由基富通自行吸收，管理費也有折扣。但限制2年內都不能贖回，限制一定要定期定額，不能單筆投資，若提前贖回，要補繳之前優惠的手續費及管理費。