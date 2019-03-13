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統一發票不印出來　新光三越、全家、好市多比重前三大

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▲▼清冊出爐！全台14張統一發票「1000萬藏寶圖」　超商買一顆35元麵包秒變富翁。（圖／記者許力方攝）

▲財政部統一發票不印出來，新光百貨、全家、好市多相當積極。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

為了推廣雲端發票，財政部今（13）日表示，今年的目標為25%，且財政部也排出最積極開雲端發票的商家，新光三越、全家今年前2月占比最高，分別為25.47%、19.68%。

立法院預算中心統計，從94年度起開始推動電子發票作業至今，已經編列了23億元，電子發票總張數超過傳統的發票，但是有列印證明聯超過八成。

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也就是說，即使電子發票已經相當普及，但是民眾還是習慣將發票印出來，比較真情實感，為了推動環保以及不要推動雲端發票，財政部內部已經訂立目標為25%，希望把印出來的發票降低到75%左右。

所以財政部也從鼓勵營業人（商家或者是企業）主動開立並引導民眾使用載具儲存雲端發票，財政部統計，去年電子發票證明聯12大營業人，即佔整體電子發票證明聯數量的六成以上。其中12大營業人包含統一超商、全家便利商店、全聯實業、台灣中油、萊爾富、麥當勞、來來超商(OK)、三商行、惠康百貨、家樂福、新光三越、好市多。

在12大營業人之中，根據財政部統計，今年前兩月雲端發票的比重，新光百貨全家最為積極，雲端發票占電子發票的比重為25.47%、19.68%、好巿多18.67%也擠入前三大。

官員表示，好市多因為與銀行合作信用卡，以信用卡作為載具，可以將統一發票存在信用卡內，因此比重也愈來愈高，即使未來消費者換信用卡，大多數的信用卡都可以當載具，所以也不用擔心換卡的問題。賦稅署官員也表示，根據過往經驗，有許多民眾將發票放置在口袋、隨手亂丟，所以即使中了千萬大獎也沒有證明聯可以兌換，而雲端發票就沒有這各問題，鼓勵民眾多多利用雲端發票。

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關鍵字：統一發票,中獎,兌換據點,APP,雲端發票,電子發票,營業人

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