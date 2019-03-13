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多國政府邁向數位轉型　Gartner：超過半數IT職缺尚未出現

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▲▼保險科技發展，未來投保可望採用生物辨識確認身分。（圖／達志示意圖）

▲調研機構發現，雖然許多國家政府邁向數位轉型，但卻未釋出相對應的缺額。（圖／達志示意圖）

記者邱倢芯／綜合報導

根據國際調研機構Gartner近日釋出的2019年資訊長調查顯示，數位政府轉型的動能正逐漸增加，在2023年時政府機關資訊長所監管的職務，有半數尚未出現於現有的政府IT部門體制。目前有53%的政府數位計畫已脫離設計階段，開始展現數位化的初期成果，比例高於去年的40%。

另有39%的政府預期，雲端服務將成為其2019年新增或加碼投資最多的技術領域。Gartner研究副總裁Cathleen Blanton表示，調查結果顯示主管已較能接受透過雲端提供服務的模式，而且較不再對安全和資料的所有權感到疑慮。

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發展數位業務意味著IT組織必須因應新的技術要求。Cathleen Blanton指出，許多政府已設有資訊長和雲端架構師的職位，不過在缺乏足夠資源、技術和相應的組織文化的狀況下，38%的政府單位受訪者並未在2018年增設任何新職位。

為適應新的技術需求，資訊長必須主動發起轉型程序產生新職位或改變既有職位。舉例而言，雲端服務愈發普及之後，資料中心管理職的數量將會減少。此外，隨著數位產品管理的概念崛起，政府對自身服務的看法也逐漸改變，將促使內部數位團隊的形成，以便自行設計和提供產品。

未來政府的IT單位能完成更多樣化的任務，公家機關將仰賴政府IT服務來滿足包容性、公民體驗和數位倫理的需求，而這些領域需要研究人員、設計師和社會科學家等新型態的技能。

Cathleen Blanton認為，政府資訊長必須雇用專家向公民和企業示範並解釋如何針對法規與政策做出回應，且說明對於社會、經濟和政府收入帶來的影響。

同時，政府IT單位未來必須指派新的職位來支援數位轉型，並將新興技術導入各類型企業和專案任務。隨著人工智慧（AI）及物聯網技術的進步，機器訓練師（machine trainer）、對話專業人員（conversational specialist）和自動化專家將逐漸取代既有技術領域權威。

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關鍵字：數位轉型,IT,職缺,Gartner

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