矽晶圓廠達能不堪虧損　將關廠、讓與營業資產

▲太陽能矽晶圓廠不景氣。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

太陽能矽晶圓廠達能（3686）今（13）日召開重大訊息記者會指出，要停止營運晶圓廠，並且讓與營業資產。受到太陽能產業不景氣衝擊，達能去年每股虧損5.28元，每股淨值跌破5元，僅剩下3.25元。

事實上，因為達能因股票淨值低於股本二分之一，證交所昨（12）日宣布，達能將自明（14）日起列為變更交易方法，改列全額交割。

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達能表示，由於太陽能市況驟變，整體產業供應鏈在去年下半年呈現不穩定狀態，達能的主要產品是矽晶片，造成矽晶片價格下跌達六成，使得市場價格遠低於生產製造成本，呈現賣越多賠越多。同時，由於台灣電池客戶多數專注於生產單晶矽電池，致使多晶矽晶片也失去內需本土市場。

達能財務長王蓉軍表示，晶圓廠停產後，從過去景氣往下滑後，工廠產能利用率持續降低，期間依照法規已經有給予資遣，目前員工人數已經大幅降低；營運方面，陸續有合約還需要處置，對於新事業發展，則是努力在找尋中。

王蓉軍表示，去年因為市況從6月份開始急凍，公司便陸陸續續已優退和資遣方式減少人員，從去年下半年到現在已經減少100名員工，資遣占六成以上，目前僅剩下20多人。

王蓉軍表示，達能目前有三個廠房，會先處理一廠，後續兩廠再視情況而定。除了處分廠房，但土地因為是跟台塑集團租的，就不含在內。