主委親自約談金融家族　顧立雄：完成度已達7成

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄農曆年前透露要啟動金控股權結構透明化，要約所有金控家族來談，希望「道德勸說」各家族金控，向金管會申報大股東結構。顧立雄今天(13日)透露，目前約談進度達6、7成，各金控實際的大股東都有找來談。

保險局在1月29日發現新光人壽先賣「新光紡織」(1419)的股票給新光醫院，之後又再買回來，賣出買進很多次，「疑似」是要規避保險法146條規定，保險業不得行使被投資公司的股東監察人選舉表決權，新壽疑似為了規避此規定，在要表決時把新紡股票賣給新光醫院，之後再買回來。新光醫院是新壽的實質關係人。當時金管會對新壽開罰600萬元，並限制2年內新壽不可以盤後定價跟鉅額配對交易方式辦理利害關係人發行的股票交易。

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顧立雄當時表示，新光人壽的案例會發生，主要是既有董事會股權結構還沒有全部透明到可以看到最終受益人，看不出來是利害關係人，但是卻是實質的利害關係人。目前大股東持股有5%，必須向金管會申報；持股超過10%金管會要進行大股東審查，但是目前的審查機制還是採取同一關係人的定義，沒有辦法彰顯實質利害關係人的概念，無法看出最終受益人是某一家族。

因此顧立雄在農曆過年前就啟動金控股權結構透明化，陸續找來各金融家族溝通，希望採「道德勸說」讓各金控家族先來向金管會申報大股東結構，了解各金控家族是用哪些方式持有金控、銀行、保險公司持股。

今天顧立雄出席公開活動，受訪時被問到目前進度如何？顧立雄說，目前仍在陸續進行中，完成度約6、7成，都有找各金控家族的實際大股東來談，了解各金控家族的股權結構跟實質受益人。

記者詢問新光吳家、國泰蔡家、富邦蔡家、元大馬家是否都已約談？顧立雄則不願正面回應。