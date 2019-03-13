小朋友擔心接收站破壞魚蝦的家　中油：藻礁會完整保留

▲有國小學生投書媒體，擔心中油興建第三座天然氣接收站會破壞海岸線，讓魚蝦無家可歸，中油說會保留藻礁區，另外也會增加許多消波塊當成魚蝦的家。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

台北市國小學生投書媒體，想請總統和桃園市長不要破壞大潭藻礁，擔心如果把藻礁破壞了，牠們就沒有家會死掉，更擔心以後會沒有大魚可以吃。中油今天（13日）回應，魚蝦居住的大潭藻礁，都會被完完整整的保留下來，施工不會挖掉海邊沙丘，請小朋友放心。

台北市某國小袁姓學童投書媒體，擔心台灣中油公司第三座液化天然氣接收站施工恐破壞大潭藻礁，讓海鰻、兇猛酋婦蟹、寄居蟹、海星、海葵及很多小魚、小蝦和螃蟹等沒有家。中油解釋，小朋友所說的家，都會被完完整整的保留下來，施工不會挖掉海邊沙丘，海底動植物們的家也不會受施工影響，將來港建好以後，大潭藻礁不但不會被沙掩埋，港裡面的消坡塊也會成為很多很多魚、蝦、海草的新家。

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中油還說，為了讓小朋友所提到的水中動植物能有更好的生活環境，將聘請很多專家學者在大潭藻礁進行調查及研究，他們會給台灣中油很多很好的建議，台灣中油也會一項一項去執行，相信住在大潭藻礁的小魚、小蝦及螃蟹等可愛動物會愈來愈多。

中油也要告訴小朋友，將來港建好以後，會有從國外來的大船把乾淨的天然氣運到台灣，讓電廠可以用乾淨的天然氣發電，家裡也可以用天然氣來煮飯、燒熱水，讓我們呼吸的空氣變得更乾淨。將來他長大後帶小孩到大潭海岸不但可以看到藻礁，還可以看到很多造型很特別的大船，小孩一定會很高興，所以請不要擔心。

▼有國小學生投書媒體，擔心中油興建第三座天然氣接收站會破壞海岸線，讓魚蝦無家可歸，中油說會保留藻礁區，另外也會增加許多消波塊當成魚蝦的家。（圖／記者馮建棨攝）