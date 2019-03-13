國巨旗下智寶併凱美　強調不會裁員反擴張

▲國巨旗下智寶合併凱美，智寶董事長張維祖（左起）和凱美董事長翁啟勝 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

國巨旗下子公司併購再添一樁。智寶和凱美今（13）日召開重大訊息記者會，智寶以每1.165換取1股凱美之換股比例，凱美下市，預計於9月30日完成。在人員任用方面，凱美董事長翁啟勝表示，雙邊合作兩年多了，組織架構調整很微小，未來因應市場會擴充組織，但又能節省掉不必要成本。

翁啟勝表示，合併後，凱美為消滅公司，但智寶將更名為「凱美電機有限公司」，雙方預計於6月5日股東常會討論後核准確定，合併基準日暫定為9月30日。合併後，國巨對於新的存續公司持股為5%。至於新公司董事長的任命，也要等合併後進一步決定。

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智寶從2015年6月開始投資凱美，並且於隔（2016）年6月取得凱美過半席次。凱美是鋁質電解電容器產品具備品牌知名度和技術，並擁有大型鋁電容器產品及日本代工市場，與智寶在產品、客戶、市場均可互補。

翁啟勝表示，兩公司已經合作超過兩年，有必要進入實質整合，藉此擴大產品和技術升級、組織架構重組、採購效益等，相信可創造股東、員工、客戶三贏。重組後，有機會進一步增加員工規模。未來新公司將朝多品牌策略，為客戶提供急具彈性的全產品線。

翁啟勝表示，未來新公司將與帛漢及同欣電團隊充分合作，持續朝關鍵電子零組件供應商既定目標邁進，掌握第五代動通訊（5G）車載、物聯網應用三大商機。

凱美近期不僅需求弱，招工也遇瓶頸。翁啟勝表示，三月份目前需求很弱，到第2季訂單能見度都很低，客戶下單的排程少，但是往往一來就是急單，因此公司的應變能力變得很重要，因此訂單狀況很難預估；且中國大陸缺工問題比想像中嚴重。

兩公司的配息，將等到這個月底決定。翁啟勝表示，凱美是持續穩定的股利政策，會盡量比去年的1.3元高。