「反對剝削移工救台灣」　勞團反對漁工納入責任制

▲台灣移工聯盟今天到勞動部抗議，反對漁工納入84-1責任制、反對農業外展與製造業外展。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部近期預告，將漁船船員納入《勞基法》第84條之1，預估將有4.8萬多名漁民適用責任制，同時也開放農業外勞外展計畫，引發各界高度關注，台灣移工聯盟今（13）日到勞動部抗議，反對漁工納入責任制及農業、製造業外展計畫，高喊「反對剝削移工救台灣」等口號，呼籲勞動部要保障移工權益。

台灣移工聯盟表示，漁業移工除了承擔長工時、低工資，受苦於非法高額仲介費之外，職災風險遠高於一般行業，不時被船上管理者任意打罵的事件頻傳，尤其工作時間必須待在船上，就連船已經進港休息，漁業移工也得繼續睡在船上狹小空間，膳宿條件極差，甚至從來沒依法拿到應得的加班費。

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台灣移工聯盟指出，原先受勞基法保障的境內漁工，因法令無法落實，已經無法好好工作、休息，如今行政院長蘇貞昌反過頭要求「就地合法化非法」，看不到漁業移工在結構上的弱勢處境，反而要求漁工納入責任制，讓漁工反而被嚴重剝削。

此外，台灣移工聯盟也反對農業及製造業移工外展計畫，無論是「歡迎台商回流投資行動方案」，或是農業外勞引進，都是為解決缺工問題；移工制度原本建立在一個蘿蔔一個坑、不得自由轉換、不得從事許可外工作等束縛之上的「當代奴工」制度，如今為滿足資方需求，卻客製化出農業與製造業的移工、派遣，因此堅決反對於漁業移工納入《勞基法》第84條之1、反對農業外展、反對製造業外展。

勞動部表示，漁船船員納入適用勞基法第84條之1並不區分本、外勞，只是因應漁撈作業在工作時間給予彈性，並非沒有上限；超過縣市政府核備的正常工時部分，雇主仍應發加班費，且應考量勞工的健康。

針對反映製造業移工外包計畫部分，勞動部說，經濟部規劃彰濱工業區外籍製造工外展服務方案，不過涉及雇主責任等議題，仍有待釐清補充，尚待經濟部研擬後，再提政策小組平台討論可行性，目前尚未定案。