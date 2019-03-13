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南部旱季加快清淤　助砂石產量供應穩

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▲▼南部砂石價格飆漲，公平會說會調查，經濟部水利署則說，現在正處於枯水期，會加強清淤來提供砂石協助穩住價格。（圖／水利署提供）
▲南部砂石價格飆漲，公平會說會調查，經濟部水利署則說，現在正處於枯水期，會加強清淤來提供砂石協助穩住價格。（圖／水利署提供）

記者馮建棨／台北報導

南部砂石價格失衡，影響南部公共工程建設，公平會說會積極偵辦，經濟部水利署則指出，現在南部正在枯水期，已經加強清淤來提供大量砂石，希望協助穩定價格。

南部砂石供需失衡，衝擊台積電南部廠區、前瞻建設等計畫進行，有立委爆料，5月還有一波漲價潮，直言公平會若不處理的話，公權力簡直被踩在腳底下，而公平會對此表示，一定會積極辦理，同時釐清漲價理由，目前已列為急要案件。

經濟部水利署指出，在去年汛期過後就進入枯水期，當河川水位較低的時就是疏濬黃金時間，水利署與已經與高雄市政府及屏東縣政府共同加強疏濬。根據統計，去年高屏溪流域已疏濬668萬立方公尺，大幅提高河川通洪空間，維護河川及橋梁安全，提升防災應變能力，並兼顧持續穩定供應高屏及台南地區砂石市場。

請繼續往下閱讀...

水利署指出，今年高屏地區規劃疏濬620萬立方公尺，屏東縣政府規劃疏濬420萬立方公尺，高雄市政府規劃疏濬50萬立方公尺，全年高屏溪可望疏濬1090萬立方公尺。從今年年初起算到現在，已經疏濬300.2萬立方公尺，相當於約400萬噸的砂石，足以供應高雄、屏東及台南地區砂石原物料。

水利署還說，高屏溪在河川區域內開放車斗平策略，增加砂石車載運數量，且今年公共工程委員會帶頭拜訪南部高雄、屏東及台南地區砂石業者及4家較具規模預拌混凝土廠商，均表示現階段高屏溪砂石原物料供應正常，且加工後砂石成品供應預拌混凝土業者無虞。

高屏溪持續疏濬不間斷，持續供應高雄、屏東及台南地區砂石原物料，並持續滾動式檢討以穩定南部地區砂石供應量。

▼南部砂石價格飆漲，公平會說會調查，經濟部水利署則說，現在正處於枯水期，會加強清淤來提供砂石協助穩住價格。（圖／水利署提供）

▲▼河川疏濬。（圖／水利署提供）

ET快訊
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關鍵字：砂石,價格,經濟部,水利署,公平會,疏濬

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