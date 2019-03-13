美股仍處熊市　債券天王岡雷克：今年可能再次走跌

▲岡雷克仍認為美股正處於熊市中。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

儘管經過年初以來的強勁反彈，有「新債券天王」之譽的雙線資本（Doubleline Capital） 創辦人兼執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）仍認為目前股市依然處於熊市中。

岡雷克周二（12）在投資長網路廣播中表示，「股市從過去到現在仍處於熊市中」，並指出，2019 年股市可能再次走跌。

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去年聖誕節前夕，美股從52周高點下滑20%後墜入熊市區域。自12月的大規模拋售以來，美股已出現強勁反彈，標普500指數從平安夜低點上漲了近19%，今年來漲幅超過11%。

岡雷克將市場這波反彈歸功於聯準會（Fed）態度「180度大轉變」，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）近來表示將對升息保持「耐心」，並表示聯準會在需要時「調整」資產負債表縮減程度。岡雷克於去年12月時，將縮減資產負債表的狀態描述為「自動駕駛」，令投資人感到不安。

美國疲弱的經濟數據，如12月的零售銷售數據倒退等，無不釋出看跌訊號。除了岡雷克外，摩根士丹利策略師也看淡美股，指出美股仍未完成調整，資產管理公司品浩（PIMCO）日前也指出，投資者應從股市撤離。