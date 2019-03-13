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小7卡士達麵包新品上市　助攻統一烘焙營收上看60億

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▲統一麵包推出奶量較多的新口味卡士達麵包，以迎合消費者愛嚐鮮的需求。（圖／記者林淑慧攝）

▲統一麵包推出奶量較多的新口味卡士達麵包，以迎合消費者愛嚐鮮的需求。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

全台機製麵包龍頭統一麵包，近年打造烘焙一條龍，以強化自有麵包通路佈局，並積極研發新口味搶市，像是熱銷款的卡士達麵包，採用蛋黃與鮮乳調配的內餡新口味，今（13）日在小7登場，讓統一加強精緻化烘焙產品邁開大步，助攻集團烘焙相關營收上看60億元。

統一集團董事長羅智先長期看好烘焙是下一個明星產業，集團的烘焙版圖相對完整，從麵粉進口、統清油脂、半成品冷凍麵團，到零售通路販售的包裝麵包，一條龍產業鏈已然成形。

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統一主管表示，統一旗下的統一麵包已是國內機製麵包龍頭，以去年為例，全年麵包出貨量達1億個，新上市的麵包往往一上市就在小七造成搶購熱潮。

像是2017年2月推出的「海鹽羅宋」，就以平均每5.16秒賣出一顆，成為7-11於2017年度銷售霸主之烘焙新產品。去年8月，統一再度推出「菱格香菠蘿」，上市才短短幾個月就賣出344萬顆以上，再次刷新銷售高點。

統一麵包主管指出，為迎合消費者愛嚐鮮的需求，小7新上市的卡士達麵包，有別於市面上的卡士達內餡，以鮮乳與蛋黃調製，透過專業技術長時間以文火熬煮，有效鎖住蛋香與奶香，並創造細緻絲滑口感，可望再掀起搶購熱潮。

統一集團烘焙事業旗下已有7大品牌，包括統一麵包、貝洛邦、新感覺、晨光、瑞穗鮮奶吐司、蛋糕屋、Amelies Bagel，還有現烤麵包坊包括Semeur聖娜、昂舒巴黎。

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關鍵字：統一麵包,羅智先,小7

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