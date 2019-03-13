街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　顧立雄：董總都聽他的我們不會准

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

街口支付母公司街口網絡4日宣布要入主國票華頓投信，街口執行長胡亦嘉更宣布要兼任國票華頓投信執行長，金管會要求他街口跟投信職位要二擇一，胡亦嘉卻回應：「沒有二擇一的問題，兩邊都得聽我的」金管會主委顧立雄今天(13日)直接說：「如果董事長、總經理都聽他的，我們不會准(此併購案)！」

街口執行長胡亦嘉說要兼任國票華頓投信執行長，但因證期局規定投信經理人一定要專任，要求胡亦嘉必須「二選一」，他只要沒有放棄街口執行長一職，此人事案就會被金管會打回票。

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但胡亦嘉接受媒體訪問卻回嗆：「沒有二擇一的問題，兩邊都得聽我的」。胡亦嘉說他不是當經理人，執行長只是一個名稱，甚至執行長頭銜也不在公司法規範內，他也不會登記為華頓投信員工，他不是董事長也不是總經理，董事長與總經理人選要報金管會同意。

金管會主委顧立雄今天(13日)出席公開活動，受訪前被問到此事，顧立雄說，如果華頓投信把董事長、總經理人事報來金管會，會去詢問是不是照媒體講說「不是董事長跟總經理，但兩邊都要聽他的(指胡亦嘉)」

顧立雄強調：「我重視的是兩邊都要聽他的這句話，董總是不是都聽他的？這是重點，如果董總都聽他的我們不會准(併購案)！」在華頓投信把總經理、董事長人事報到金管會時會好好了解。

但若董總說不是聽胡亦嘉的，這金管會相信嗎？顧立雄說：「我們以誠信為先，但我會記得這句話(董總說他不聽胡亦嘉的)！」胡亦嘉說他沒有登記在華頓投信的員工，顧立雄也表示：「如果他不是華頓的員工，那就不能介入經營決策！」

會不會找胡亦嘉來金管會談談？顧立雄說：「他不是董事長或總經理，但是我們會對董事長、總經理好好了解！」