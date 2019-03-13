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散佈假消息害命判無期　《災害防救法》出委員會送黨團協商　

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▲▼臉書（Facebook）以190億美金的價格，收購了WhatsApp。（圖／達志影像／美聯社）

▲《災害防救法》出委員會送協商。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊亞璇／台北報導

立法院內政委員會13日通過《災害防救法》部分條文修正草案初審，若救災期間散播假消息致人於死者，將可處無期徒刑，全案送出委員會，將到院會進行黨團協商。

為嚴防假消息，行政院前院長賴清德提出《災害防救法》修正草案，41條加入假消息相關規定，若散播有關災害的謠言或不實訊息，「足生損害於公眾或他人者」，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；若致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

針對《災害防救法》修法，徐國勇表示，防災最怕假新聞，消防人員救災時有假新聞釋放，對於救災大打折扣或無效，救災人員可能往假的地方去，甚至假新聞可能造成消防人員傷亡，必須予以遏止，對相關救災人員都是保障。

另《災害防救法》第二條討論相當激烈，時代力量立委高潞·以用表示，為防止桃園敬鵬大火複合式災害再度發生，時代力量黨團提案將災害的定義由原本的「毒性化學物質」災害擴增到「危害性化學品」。她不滿表示，環保署卻稱，「這不是他們可以管的」，而內政部接受這樣的說法，不採納意見。

對此，環保署化學局副局長陳淑玲表解釋，放寬規定有困難度，目前環保署的組織法跟作用法相關法規沒有「危害性化學品」，危害性化學品的主管機關是在勞動部《職業安全衛生法》。

陳淑玲表示，差別在於母法名稱，會影響主關機關的業務範圍，就作用法的職權上，無法去COVER到這個部份，危害性化學品有公共危險品的概念在裡面，建議以消防署《消防法》中有公共危險物品的部分做規範，這樣就很明確。最後過朝野協商後，決定修改為「造成危害性之化學品物質災害」，待黨團協商時再討論。

而討論到第三條時，陳淑玲再度提議，不要將業務主管機管列環保署，建議列內政部，因為內政部的危險性化學品的範圍更大，因此比較適合。

張宏陸則說，「你說服委員，我給你一次機會」，陳淑玲表示，內政部依照消防法有公共危險品的管理辦法，公共危險品已經包括硫酸、鹽酸、柴油都在裡面。

張宏陸說，「我跟你講，我們今天是立法院，我們立法我們是尊重你們的專業，而不是你們要怎樣要配合你們，我們要維護立法院的尊嚴，我覺得你應該要有這種尊重立法院的態度。」

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關鍵字：假消息

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