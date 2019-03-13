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南部砂石不缺貨5月卻還要再漲價　公平會1個月內要提報告

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▲▼公平會主委黃美瑛。（圖／記者紀佳妘攝）

▲公平會主委黃美瑛。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南部砂石供需失衡，衝擊台積電南部廠區、前瞻建設等計畫進行，更有立委陳亭妃今（13）日爆料，5月還有一波漲價潮，直言公平會若不處理的話，公權力簡直被踩在腳底下，而公平會對此表示，一定會積極辦理，同時釐清漲價理由，目前已列為急要案件。

立委陳亭妃在立法院經濟委員會質詢時表示，「北部、東部都沒有漲價，好奇怪就只有南部漲價，到底為什麼要漲價？」同時她也掌握消息指出，南部5、9月還要再漲價，直呼如果公平會不處理的話，公權力簡直被踩在腳底下。

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公平交易委員會主委黃美瑛指出，不能用放話的，公平會一定會積極辦理，不過仍有事情需要釐清，包括漲價的理由，目前已請業者提供資料進行比對，畢竟要維護公信力，也不能輕易以坊間所言去判斷，目前已將此案列為急要案件。

經濟部水利署長賴建信表示，為確保原料供給無虞，水利署也擬定方向，今年3個河川（高屏溪、高屏堰及隘寮溪）疏濬量預估將超過1000立方公尺，比2017、2018年來得還要多，目前已經加緊力度追蹤，每週有週報控制，每個月也有進度控管。

根據會中臨時提案資料指出，行政院工程會與經濟部水利署已公開說明目前南部砂石供應無虞，不過外界對於政府抑制砂石、混凝土價格漲價的措施反應緩慢，已出現民怨，因此最終決定要在1個月內提出調查報告。

根據公平會調查，南部地區約有40多家預拌混凝土業者、100多家砂石業者。進一步觀察供給方面，因為地方政府發包的行政流程延宕，導致去年高屏溪疏濬量減少194萬噸，造成砂石供給短缺，另外南部地區鐵改工程、去年豪雨後台南、高雄道路工程整護等標案陸續發包，加上台積電南部廠房施工及前瞻計畫施工高峰期，造成需求大增。

因此，在供需失衡下，南部地區砂石價格從2018年3月達到歷史低點，每公噸230元後逐漸回穩，到了12月平均每公噸256元，甚至到今年1月1日起，價格上漲至每公噸300元，比去年底上漲44元，漲幅17%，而預拌混凝土今年1月則來到每立方公尺調漲200至300元不等，漲幅約15%至20%。

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關鍵字：公平會,黃美瑛,砂石,前瞻,台積電,漲價

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