大立光領軍光學股撐盤台股收漲近30點　留鴻海獨憔悴　



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

歐美股漲跌互見，亞股今天普遍走跌，而鴻海與微軟風波延燒，讓市場持續觀望，今（13）日台股早盤指數狹幅震盪，盤中多空交戰，指數於年線10,456點壓力前整理。而股王大立光（3008）受惠於蘋果調升目標價，今日繼續大進補，帶領光學股強力撐盤，終場集中市場加權指數上漲29.99點，收10,373.32點，漲幅0.29%，成交量再度滑落不足千億，至943.6億元。

美系外資推測台積電（2330）合理股價調高到300元以上，且預言於5年內為股東帶來100%報酬，但今日股價開低在平盤下狹幅震盪，終場跌幅收斂，由黑翻紅，小漲0.64%、收237元；而股王大立光受惠調高蘋果目標價，今日股價繼續開高走高，盤中站上4,725元近半年來高價，終場收漲2.81%、報4750元。

反觀儘管鴻海（2317）董事長郭台銘昨日大動作召開記者會，痛批微軟詐取不當專利保護費，也強調鴻海的股東不會有任何損失，引起市場關注。不過，股價今日卻沒有起色，終場跌0.7%、收70.7元，顯示市場仍在觀望當中。

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二線光學股今日表現強勁，揚明光（3059）攻上漲停，來到94.8元、亞光（3019）大漲463%、先進光（3362）也漲逾2.38%。

反觀面板廠華映（2475）歷經史上大裁員 2500 人，股價今日繼續跌停鎖死，報0.49元，同時也拖累綠能（3519）盤中跌逾8%，收跌4.46%、來到3.86元。

最新公布的通膨數據溫和，凸顯出聯準會對升息的鴿派立場，周二美股標普500指數和那斯達克指數上漲，受到波音連跌第2日影響，道瓊指數收黑。道瓊工業指數跌96.22點或0.38%，為25,554.66點。標普500指數漲8.22點或0.30%，為2,791.52點。那斯達克指數漲32.97點或0.44%，為7,591.03點。

法人指出，華為提告美國政府，市場不確定性未解除，而外資昨日僅買超30億元顯示買盤力度縮手，預期大盤指數將於月線區間整理。建議投資人操作上以紡織、5G 題材股，以及高殖利率概念股等為主。