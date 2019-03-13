王令麟重新擦亮東森房屋　品牌市占率回至20%搶第1

▲東森集團總裁王令麟提到，東森房屋不僅要成為房仲業領導品牌，更要讓加盟主都賺大錢。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森房屋成立迄今31年，東森集團宣布，將由蔡高明擔任東森房屋新任董事長，原董事長王應傑改任副董事長，另將聘用年輕專業總經理負責經營，東森房屋的重振旗鼓，也為東森集團的戰略佈局及線上線下零售整合，讓加盟主店家賺大錢。

東森集團近年持續快速成長，圍繞新零售、新媒體雙核心，不斷創新整合，創造企業價值，從電視購物第一品牌基礎，再衍生多通路發展，東森購物經營20年以來，顧客滿意度高達95%，《ETtoday新聞雲》則是榮獲英國牛津大學「路透新聞學研究所」調查最常使用的網路媒體中冠軍寶座。

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另外，去年東森集團與自然美結盟後，整體業績表現蒸蒸日上，在結盟第一個月，東森購物就協助自然美導入40%新客源，證明線上線下國際美妝通路策略大大奏效，未來東森購物也將持續努力將880萬會員導流至東森房屋，從線上媒體端整合到線下零售端，2018年東森集團營收217億，今年預計將有45%成長。

東森集團總裁王令麟表示，東森過去在線上媒體經營與零售經營，累積了龐大的流量與會員，透過大數據分析與新科技應用，我們將合適的商品與服務，推薦到會員面前；2007年全台房仲業，信義房屋第一、東森房屋第二、太平洋第三，未來東森集團將全面協助東森房屋業績成長，強化東森與加盟主之間伙伴關係，重新擦亮東森房屋招牌，重建品牌在消費者心中信賴度，不僅要讓東森房屋重返榮耀，更要讓房子賣得出去、錢進得來，店東發大財。

此外，東森集團長期關懷弱勢，東森慈善基金會連續12年透過東森購物會員捐贈的發票所得，提供偏鄉2萬5千名學童「愛的早餐」，讓孩子們都有美味的早餐可以吃；透過旗下多通路全力銷售在地農產品，包括新竹峨眉鄉桶柑、高雄大樹鄉玉荷包、花蓮鳳林大西瓜、屏東枋山愛文芒果、義賣屏東高樹鄉善導書院金鑽鳳梨、雲林脆甜高麗菜、高雄美濃老北蕉，皆創下熱賣佳績，幫助農民增加收益。未來也將發動東森房屋的通路力量，深耕經營各地區關係，進行面對面的慈善互動，發動地方互聯網力量，投入更多公益活動，善盡企業社會責任，持續將愛心散播到更多需要關懷的角落。