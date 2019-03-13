輝達砸69億美元併購以色列廠邁倫　強攻資料中心

▲輝達（nVidia）執行長黃仁勳。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布將以每股125美元現金收購以色列廠邁倫科技（Mellanox）所有已發行普通股，交易金額約為69億美元（約新台幣2133億元）。併購完成後，兩公司的技術互連，提供全球500台超級電腦當中一半以上機台的互聯能力。完成交易後，預計將立即增加輝達的非GAAP毛利率、非 GAAP 每股收益和自由現金流。

此收購案將使輝達的運算平台與邁倫科技的互連技術，收購邁倫科技後，輝達將能最佳化資料中心規模的運算負載量，可囊括所有運算、網絡和儲存堆疊，為客戶達到更高效能、更高的利用率與更低的營運成本。

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邁倫科技是高效能互連技術的早期創新者，其首創的InfiniBand互連技術與高速Ethernet解決方案，目前已被用於全球超過半數最快的超級電腦，以及許多領先的超大規模資料中心。

過去兩公司已有長期合作經驗，包括共同打造世界上最快的兩台超級電腦—美國能源部營運的Sierra和 Summit。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，人工智慧、資料科學及數十億同時出現的電腦用戶都在急劇加速對全球資料中心的需求。為了滿足這樣的需求，將需要能夠透過智慧網路結構來大量連接快速計算節點的整體架構，以形成一個巨大的資料中心規模的運算引擎。

黃仁勳表示，很高興輝達的加速運算平台與邁倫科技的加速連網平台互連，創造新一代資料中心規模的運算解決方案。

邁倫科技創辦人暨執行長Eyal Waldman表示，Mellanox 和 NVIDIA 對於加速運算擁有共同的願景，兩家公司的結合對於長期的合作來說是自然衍生的關係，而我們共同擁有的績效驅動 (performance-driven) 文化也非常適合。這個組合將為公司員工創造強大的技術與絕佳的機會。