香蕉價崩疑遭盤商聯合壟斷　公平會挨批竟要查3個月

▲香蕉盛產價崩，蕉農質疑盤商聯合壟斷，引發多位立委關切此議題，要求公平會盡快調查。（圖／ETtoday資料照片）

記者紀佳妘／台北報導

香蕉盛產價格崩跌，近期又傳出蕉農抗議產地收購價1公斤只剩10元，質疑遭盤商聯合壟斷，引發多位立委關切這項議題，公平會挨批1月發生的事卻要等到4、5月才會有結果，公平會主委黃美瑛表示，目前朝向聯合壟斷的方向審查，預計4月底就會有結果出來。

公平交易委員會主委黃美瑛今天到立法院經濟委員會，進行業務報告並備詢，現場多位立委關切該議題，香蕉去年盛產價格崩跌，近期再度傳出蕉農齊聚表達不滿，認為盤商剝削、壟斷造成香蕉收購價慘跌，希望公平會介入調查。

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立委莊瑞雄質詢時表示，過去檳榔、米、魚、菜，只要有盤商在的時候，常常會出現壟斷的事情，更批評公平會，1月發生的事情，卻要等到4、5月才要來查，「再加把勁好不好！」

黃美瑛指出，「我們需要掌握違法具體事證」，也歡迎提供相關事證以利調查。據了解，目前調查進度，已經找自救會、檢舉人來約談，提供相關資料，預計4月底就會有結果出來，同時也會朝向聯合壟斷的方向審查。

此外，莊瑞雄也秀出一張Line的截圖畫面，他說，在超商或大賣場有設立「高雄蔬果專區」，意味著限制交易對象，詢問公平會是否有違反公平交易法。公平會說，一看到該訊息隨即向全聯與家樂福聯繫，據兩家業者的說法是之前曾做過「屏東月」蔬果促銷專區，若放上不是該地區的蔬果，將涉及廣告不實，然而現在則是輪到「高雄月」，之後可能也有「台南月」等促銷活動，因此初步了解，並沒有違法事證。