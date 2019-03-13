朱立倫批綠能　經濟部：傳遞錯誤資訊

▲總統蔡英文上台後衝刺綠能，前新北市長朱立倫批評綠能發電占比反而下降，經濟部回批，引用錯誤數據傳遞錯誤訊息。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

前新北市長朱立倫接受媒體訪問時指出，綠能的發電占比下降係因太陽能、風力發電的貢獻不如預期，經濟部今天（13日）表示，歡迎各界就綠能發展等能源施政進行討論，引用數據時力求正確，勿以錯誤資訊誤導大眾。

經濟部說，根據相關統計資料，我國在104年再生能源發電量占比為4.07%、105年增加至4.83%，這是跟水力發電遇上豐水期多發電有關，但是隔年（106年）遇上枯水期，水力發電降至54.5億度，去年再減少到44.7億度。不過風力發電及太陽光電的發電量持續增加，尤其太陽光電，自104年發電8.8億度逐年成長至107年27.3億度，增長2.1倍，綠能施政確有成效。

請繼續往下閱讀...

至於太陽光電的土地面積，經濟部表示，經各部會盤點後有3.17萬公頃，不是朱前市長所說的5千多公頃。至於經濟部規劃2025年設置離岸風電，預計將完成5,738 MW，以每架風力機8 MW計約需再建置715架，將依照開發業者的進度規劃逐年設置完竣。

經濟部強調，為建構台灣良好生活環境、轉型綠色經濟、提升自主能源，並呼應國際間普遍藉由發展綠能以減緩氣候變遷的趨勢，經濟部推動再生能源的決心不變，呼籲國人各界共同攜手努力，共創綠色經濟產業價值，達成我國能源、產業與環境永續的能源轉型願景。

▼總統蔡英文上台後衝刺綠能，前新北市長朱立倫批評綠能發電占比反而下降，經濟部回批，引用錯誤數據傳遞錯誤訊息。（圖／資料照）