智慧型手機銷售面臨瓶頸　三星高東真：AI和5G將助扭轉頹勢

▲南韓電子大廠三星的行動事業總裁高東真（Koh Dong-Jin）。（圖／《ETtoday新聞雲》）

財經中心／綜合報導

南韓電子大廠三星的行動事業總裁高東真（Koh Dong-Jin）向日媒表示，雖然近期智慧型手機在銷售上出現瓶頸，但他認為AI人工智慧和5G通訊技術將在未來3年內扭轉這項頹勢。

據《日經亞洲評論》報導，智慧型手機近年由於技術缺乏創新，再加上中國大陸經濟成長放緩，降低了消費者更換新機的意願，導致智慧型手機銷售出現放緩。但三星的行動事業總裁高東真（Koh Dong-Jin）認為，這樣的頹勢有望靠AI人工智慧和5G通訊技術來扭轉，美國和韓國都預計要在今年推出商用5G服務，他認為，對於設備製造商來說2019年和2020年所展現的技術能力將決定未來的發展。

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高東真表示，5G有望能帶來一波更強大的遊戲和高清虛擬實境（VR）體驗，藉此吸引消費者購買手機，像是工廠、學校和醫療機構等場所對於智慧型手機、虛擬實境設備 （VR）的需求將大幅提升。他認為，「只有智慧型手機才能滿足5G時代的需求」，因為智慧型手機可以連接許多不同的產品，例如穿戴裝置、智慧音箱等等。

高東真除了期許三星能在中國大陸市場反攻外，他也表示三星計畫在2020東京奧運前加強對日本市場的進攻，該公司首款摺疊智慧型手機Galaxy Fold預計今年將在日本上市，並將依照電信商NTT Docomo和KDDI的要求為日本市場量身打造應用程式。

被問到為何Galaxy Fold不採用跟華為Mate X一樣的外摺方式時，高東真表示不會去評論對手的產品，但他指出，「兩年前星有製造出外摺的原型機，但這樣面板非常容易出現損傷。」他表示，Galaxy Fold設計是基於書本，讓用戶能很輕鬆的打開來使用。