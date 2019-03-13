林穎孟擺脫與苗博雅情傷　新歡當過美州長競選幕僚

圖文／鏡週刊



本刊直擊，選前曾被網紅蔡阿嘎盤點為10大正妹議員候選人的新科時代力量台北市議員林穎孟，已擺脫昔日與社民黨市議員苗博雅的情傷，她的新歡正是議員辦公室執行長Carlos，兩人被拍到，2人白天保持距離維持主從關係，入夜後即轉換成情侶模式。

起底這名讓新科美女議員神魂顛倒的電眼男，五官長得相當俊美，英文名字叫Carlos，是留美攻讀南加大的碩士，不但曾居住在LA（洛杉磯）工作一段時間，還曾經加入州長選舉的競選團隊，擁有豐富的政治幕僚經歷。

本刊掌握，2017年時代力量組團訪美，當時Carlos與隨團的林穎孟就已認識，隨後Carlos飛躍超過1萬公里的太平洋，回台擔任林的競選團隊總幹事，二人正式進一步交往，而在愛人跨海相挺之下，林穎孟果然順利當選市議員。

Carlos回台後，不只無縫接軌林穎孟辦公室執行長的工作，在感情世界裡，更早已是林穎孟的親密伙伴，從二人白天到夜晚密不可分的生活模式可以看出，Carlos選後仍願留在台灣投身政治工作，愛情顯然是最大的動力。



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