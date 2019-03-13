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公股行庫砸逾千億迎鮭魚返鄉、台商回台投資

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華南銀行,華銀總行大樓,金融（圖／記者李鍾泉攝）

▲華銀不僅200億元專案力挺台商回台投資，且也陸續見到核准額度案例（圖／記者李鍾泉攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

台銀海砸千億，力挺台商回台之後，華南銀行宣布提出「歡迎台商回台投資行動方案」政策，以200億元優惠專案貸款助攻台商回台投資；另外，兆豐銀也推出200億元融資案挺台商。

華銀表示，截至目前已有10家回台投資或擴充產能的企業，申請核准授信額度合計約19億元。華銀說，早在去年就已嗅到台商回流潛在商機，內部立即成立專案行銷團隊專責蒐集台商返台投資訊息與規畫行銷方案，現為響應政府「歡迎台商回台投資行動方案」政策，除了配合辦理行政院國發基金「歡迎台商回台投資專案貸款」。針對回台投資購置土地、建廠的台商另行提撥總額度200億元的「台商回台購置工業區土地、廠房貸款優惠貸款專案」，借款期間最長可達20年，並可視企業需求申請本金寬限期，額度若不足將再追加。

請繼續往下閱讀...

華銀指出，企業如另有擴充產能或營運週轉所需資金，也能搭配中小企業信用保證基金的保證措施，提供企業彈性且多元的融資方案。同時為提升服務效率，已於全國186家分行設立單一「台商回台投資服務窗口」，提供企業客戶客製化的融資方案，截至目前已有10家回台投資或擴充產能的企業申請核准授信額度合計約19億元。

儘管銀行協助台商回台，已經逐漸有成功的案例，但實際案例還不多，銀行高層透露，目前台商回來還是相當低調，甚至觀望的氣氛行是很濃厚，因此目前還是以很迂迴的方式，尋找回台投資的機會。

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關鍵字：銀行,台商回台,專案貸款,成功案例,核准額度,華銀,兆豐.台銀

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